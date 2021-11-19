【恒指夜期+ADR】阿里美股低港10%　夜期收市急瀉383點失守25000關（不斷更新）

阿里巴巴業績欠佳，雖然有春江鴨已先行沽貨，但阿里巴巴業績正式公布後，美股股價再度急瀉1成，拖累恒指夜期急跌383點，收報24925點，失守25000關。

【阿里巴巴9988】阿里9月底止季度收入增29% 經調整純利285億人幣遠差預期

ADR 折算港元 較港收市價變幅 影響恒指(點) 滙豐ADR 46.00 -0.1% -1 美團ADR 277.74 -2.7% -59 騰訊ADR 486.00 -2.2% -47 阿里巴巴美股 139.80 -10.4% -205

北水走資4.7億元，其中騰訊 （00700） 錄3.3億元淨沽，吉利 （00175） 、小米 （01810） 均有逾2億元淨流出，相反，美團 （03690） 有2.7億元淨流入。

北水資金流向：

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港股跌逾300點。恒生指數開報25369點，跌280點，科技股拖累下，大市早段曾跌逾400點，跌至近25200點，其後跌勢略為喘定，恒生指數收報25319點，跌330點，成交1165億元。恒生科技指數跌近3%，報6474點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾5%；京東 （09618） 跌逾3%；恒大 （03333） 跌5%；恒騰 （00136） 逆市升逾24%。

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即市走勢︰

【03：00】恒指夜期急跌383點，收報24925點

【22：50】夜期急跌289點，報25019點

【18：30】恒指夜期跌14點，報25294點，低水26點。

【16：10】恒生指數收報25319點，跌330點，成交1165億元。恒生科技指數跌近3%，報6474點。阿里巴巴 （09988） 績前跌逾5%；京東 （09618） 跌逾3%；恒大 （03333） 跌5%；恒騰 （00136） 逆市升逾24%。

【16：00】恒生指數U盤前跌367點，報25282點。

【15：52】祥生 （02599） 愈跌愈有，最新跌逾53%，破底低見1.59元，成交2.3億元。

【15：28】工信部擬規範鋰電池行業 減少單純擴大產能項目 贛鋒鋰業變動不大

【15：26】港股尾市跌約350點，報25300點；科指跌3.1%，報6464點。

【15：23】中石油 （00857） 跌3%；中海油 （00883） 跌0.6%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【15：20】東方匯財 （08001） 升幅擴大至近1.1倍，破頂高見0.242元。

【15：18】阿里巴巴 （09988） 尾市跌幅擴大至近5.5%，報155.8元。

【15：10】港股跌逾300點，防守性強的公用股逆市向好，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 升0.5%；電能 （00006） 升0.1%；長建 （01038） 升0.9%。

【15：00】內地股市下跌，上證跌0.5%；深證跌0.9%；創業板指跌1.1%。

【14：53】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%。另外，萬科 （02202） 跌逾3%；恒大 （03333） 跌半成；碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌近3%；融創 （01918） 跌逾2%。

【14：48】港交所 （00388） 逆市向上，股價升近1%，高見466.8元。

【14：42】祥生 （02599） 跌幅擴大至逾四成，破底低見1.95元，成交1.7億元。

【14：19】恒大 （03333） 午後跌5%，低見2.65元。

【14：17】【內房危機】網傳萬科發內部通告 籲員工節衣縮食、「花小錢辦大事」

【14：17】恒指最新跌約345點，報25304點；科指跌3%，報6472點。

【14：16】東方匯財 （08001） 升幅擴大至八成，高見0.215元，成交591萬元。

【14：15】金貓銀貓 （01815） 逆市升逾兩成，破頂高見1.4元。

【13：30】洛玻 （01108） 股價逆市升逾14%，高見14.88元。海通證券日前發表報告，首次覆蓋洛陽玻璃A股，予「優於大市」評級。

【13：16】網易 （09999） 午後逆市升逾1%，高見179.6元。

【13：15】美團 （03690） 午後跌幅收窄至逾2%；騰訊 （00700） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 續跌近5%；小米 （01810） 午後跌近4%。

【13：00】港股午後初段跌約320點，報25328點；科指跌2.9%，報6477點。

【12：55】【業績】富士高中期盈轉虧、蝕2350萬元 中期息減半每股派1仙

【12：50】【業績│零售股】莎莎半年虧損收窄25%蝕1.8億元 港第三季同店銷售升23%

【12：50】【石藥業績】石藥首三季純利升23.2% 賺43.35億元人民幣

【12：00】恒生指數半日跌345點，報25305點，成交638.9億元。恒生科技指數跌3%，報6471點。阿里巴巴 （09988） 績前跌近5%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌10%；百度 （09888） 跌7%；恒騰 （00136） 逆市升23%。

【11：56】祥生 （02599） 跌逾28%，破底低見2.39元，成交近1.1億元。

【11：46】港股中午收市前跌約345點，報25305點；科指跌2.9%，報6476點。

【11：30】上證半日跌0.1%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.4%。

【11：10】東方匯財 （08001） 乾升六成，高見0.188元，涉10宗成交或57萬元。

【10：59】維珍妮 （02199） 逆市升逾7%，破頂高見5.62元。維珍妮此前發盈喜，料中期公司錄得股東應佔溢利約2.3億至2.6億元，去年同期蝕3242.6億元。

【10：54】大市最新於25300點水平，恒指報25308點，跌341點。科指跌2.8%，報6483點。

【10：49】京東 （09618） 績前跌逾3%，低見321元。

【10：48】華寶 （00336） 偏軟跌0.1%。

【新股IPO】電子煙概念股華寶國際 擬分拆調味品業務上市

【10：46】油價跌逾2%，中石油 （00857） 跌近2%；中海油 （00883） 跌0.7%；中石化 （00386） 跌1%。

【10：34】港交所 （00388） 逆市升0.7%，高見465.8元。

【10：25】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別升0.1%。

【10：13】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌5%、大市跌幅擴大至逾400點，恒指跌419點，報25230點。

【10：08】和鉑醫藥 （02142） 連日炒上，今早逆市再升9%，高見9.8元。

【10：04】中通快遞 （02057） 績後逆市升逾6%，高見253.2元。

【09：58】雅生活服務 （03319） 挫一成，破底低見19.88元。

【09：52】百度 （09888） 跌逾7%，低見156.8元。百度 （09888） 第三季非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約50.9億元人民幣，按年減少27%。

【百度業績】百度第3季經調整淨利潤跌27%仍勝預期 李彥宏：末季廣告收入續受逆風（第二版）

【09：48】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾4%，低見156.8元；美團 （03690） 跌3%，低見282.4；騰訊 （00700） 跌2%，低見498.2元。

【09：45】大市跌幅擴大至350點，跌至25300點水平。

【09：42】內房下跌，中海外 （00688） 跌近2%；潤地 （01109） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌近3%；碧桂園 （02007） 跌6%；雅居樂 （03383） 跌3%；融創 （01918） 跌4%。

【09：39】恒騰 （00136） 早段升幅擴大至19%，高見2.03元，成交4.1億元。

【09：37】大市開市後跌約300點；科指跌2.2%。

【09：35】騰盛博藥 （02137） 逆市再升半成，高見37.75元。

【09：22】恒生指數開報25369點，跌280點，恒生科技指數跌1.9%，報6546點。阿里巴巴 （09988） 績前跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後挫一成；恒騰 （00136） 升逾14%。

【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季收入增6成 料末季活躍用戶穩中有增、廣告保持高速增長（第二版）

【09：13】期指開報25350點，跌279點或1.1%。

【09：11】碧桂園服務 （06098） 表示待發有關根據一般授權配售新股份的內幕消息。

【碧服停牌】碧桂園服務短暫停牌 待發佈配售新股消息

【08：51】恒指黑期跌約165點，報25437點；道指期貨跌3點，報35927點。

【08：50】碧桂園服務 （06098） 開市前公布短暫停牌。

【08：41】【內房危機】雅居樂發行24.2億債券 可換雅生活6.2%股份

【08：25】【恒騰136】中國恒大折讓24%悉售恒騰股份 套現逾21億元

【07：45】【業績】中通快遞第三季淨利潤按年減少5.2%

【07：45】港股ADR收報25335點，跌314點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.03元，較港收市價高0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報500.3元，較港收市價低8.7元或1.7%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美國新屋動工意外放緩，市場繼續關注通脹對經濟反彈構成挑戰，美股反覆向下，道指跌破36000關。道指收市跌211點，報35931點；標指跌12點，報4688點；納指跌52點，報15921點。

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【開市9點半】利率長期低企 東方匯理：股債六四比例已死 百度B站業績齊齊急挫

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責任編輯︰梁浩碩