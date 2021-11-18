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【恒騰136】中國恒大折讓24%沽清恒騰持股　套現逾21億元、恒騰急漲近三成

股市 12:50 2021/11/18

分享：

【恒騰136】中國恒大悉售恒騰股份　套現逾21億元

中國恒大 （03333） 悉售恒騰 （00136） 股份。恒大及恒騰公布，11月17日中國恒大集團附屬公司與買方訂立協議，同意出售其持有所有恒騰股份予聯合資源投資控股有限公司，相當於公司已發行股份約18%，價格為每股1.28元，較恒騰上日收市價1.69元折讓24.3%，總代價近21.3億元。恒騰股價今早高開14.2%，早段升幅擴大至逾兩成，一度高見2.17元，中午收報2.09元，升23.7%，成交11.3億元。

緊隨股份轉讓完成後，中國恒大集團將不再持有任何恒騰股份。

恒大指，根據協議，20%的代價應自協議日期起五個營業日內支付，而剩餘80%的代價應自協議日期起兩個月內支付。銷售股份的買賣應於支付第一筆款項後的五個工作日內完成。

恒大表示，根據代價與銷售股份截至6月30日的賬面價值之間的差額計算，預計將從交易中產生約85億元的虧損。公司建議將交易所得款項用作一般營運資金。

恒騰近日連環遭股東減持，騰訊 （00700） 在過去一周四度減持，套現5.55億元。

【恒大系】騰訊再沽恒騰網絡套現1.18億　過去一周四度沽貨、累套5.55億

【恒騰136】恒大騰訊「默契波」減持恒騰　由場外掟到場內　北水散戶接貨接到手軟

責任編輯︰梁浩碩

港股 恒騰網絡（00136） 中國恒大（03333）

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【業績】富士高中期盈轉虧、蝕2350萬元　中期息減半每股派1仙

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