【恒騰136】中國恒大折讓24%悉售恒騰股份　套現逾21億元、恒騰升逾兩成

▲ 【恒騰136】中國恒大悉售恒騰股份 套現逾21億元

中國恒大 （03333） 悉售恒騰 （00136） 股份。恒大及恒騰公布，11月17日中國恒大集團附屬公司與買方訂立協議，同意出售其持有所有恒騰股份予聯合資源投資控股有限公司，相當於公司已發行股份約18%，價格為每股1.28元，較恒騰上日收市價1.69元折讓24.3%，總代價近21.3億元。恒騰股價高開14.2%，開報1.93元，早段升幅擴大至逾兩成，高見2.09元，最新報2.07元，升22%，成交6億元。

緊隨股份轉讓完成後，中國恒大集團將不再持有任何恒騰股份。

恒大指，根據協議，20%的代價應自協議日期起五個營業日內支付，而剩餘80%的代價應自協議日期起兩個月內支付。銷售股份的買賣應於支付第一筆款項後的五個工作日內完成。

恒大表示，根據代價與銷售股份截至6月30日的賬面價值之間的差額計算，預計將從交易中產生約85億元的虧損。公司建議將交易所得款項用作一般營運資金。

恒騰近日連環遭股東減持，騰訊 （00700） 在過去一周四度減持，套現5.55億元。

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責任編輯︰梁浩碩