【Nvidia業績】Nvidia第三季收入破紀錄　盤後曾升5%

▲ 【Nvidia業績】Nvidia第三季收入破紀錄

Nvidia公布第三季業績後，盤後股價一度升5%，截至10月31日止3個月，收入達71億美元，破紀錄，超市場預期的68.2億美元，按年增長50%，按季增長9%；其中數據中心收入29.4億美元，按年增長55%，遊戲業務收入32.2億美元，按年增長42%。Non-GAAP純利29.73億美元，按年升62%，按季升13%；經調整每股盈利1.17美元，超預期的1.11美元，按年增長60%，按季升13%。每股季息派0.04美元。

Nvidia創辦人黃仁勳表示，Nvidia AI需求急增，超過2.5萬家公司廣泛採用，另外，秋季GTC大會展示了Nvidia加速計算不斷擴大的領域，是至今最成功的活動，突出了各種應用，包括供應鏈物流、網絡安全、語言、量子計算研究、機器人技術、自動駕駛汽車、氣候科學和數字生物學。

Omniverse是GTC大會的主要主題，展示出當我們進入虛擬世界，有什麼是可能，Omniverse 融合了NVIDIA在AI、模擬、圖像和計算的基建設施方面的專業知識。即將發生的事情亦只是冰山一角。

【NVIDIA元宇宙】NVIDIA推人工智能Q版化身 科學議題到接待顧客樣樣皆精

記者：譚志偉