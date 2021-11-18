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【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓

股市 07:00 2021/11/18

分享：

美國掛牌的中國科技股突然遭到恐慌式拋售，今日公布業績的阿里巴巴 （09988） 美股股價低本港收市價近5%，拖累夜期急瀉247點。

已公布業績的嗶哩嗶哩美股股價低本港收市價一成； 百度美股股價亦低本港收市價7%；愛奇藝急瀉17%；騰訊音樂跌6%。

科技股業績密集出籠 分析憂監管逆風

兩大電子商務股份：阿里巴巴及京東 （09618） 今日公布業績。

據外電分析，市場關注監管的不確定性是否變得更嚴重。剛公布業績的百度警告，第四季的廣告業務在監管及疫情之下將進一步放緩。

嗶哩嗶哩經調整虧損亦進一步放大令市場失望。騰訊上周業績時，總裁劉熾平亦提及，不論是中國或是全球市場，更嚴格的監管將成行業新常態，投資界憂慮監管的壓力目前情況並未好轉。

Visa大跌拖累 道指跌211點失36000關 

美股三大指數齊跌，道指跌211點，失守36000關。

Visa及高盛壓低道指。據外電報道，有消費者於亞馬遜購物後收到通知，因Visa交易時收取高額費用，明年1月19日起，亞馬遜將不再接受在英國發行的Visa信用卡付款 ，Visa急瀉10美元。

另外，經濟數據亦弱。美國新屋動工意外放緩，反映在材料價格高企和勞動力持續短缺下，建築商動工存在困難。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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