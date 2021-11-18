約翰遜指英國擬對Meta和谷歌處以更嚴制裁

▲ 英首相約翰遜指英國擬對Meta和谷歌處以更嚴制裁，稱互聯網巨頭應為平台內容負責。（法新社圖片）

英國首相約翰遜表示，諸如Meta Platforms Inc.（前稱Facebook）和谷歌等互聯網巨頭，應當負責刪除其網站上的色情和煽動恐怖主義的內容。

他對議會的一個委員會表示，科技巨頭應當要意識到，他們不能只把自己當作基礎設施中中性的組成部分；他們是發布者，對系統上的內容負責。

「我們想要對允許其網絡上存在大量仇恨內容的互聯網公司運營者，採取最嚴厲的制裁。」約翰遜周三在倫敦表示。

英國目前正在評估一份網絡安全法草案，將由英國通訊辦公室負責管理，並將於下月遞交審議。約翰遜拒絕就草案的立法確定明確的日期。

該法案將就非法或潛在有害內容追究責任，例如鼓動恐怖主義、散布有關疫情的假消息等內容。如果違規，涉事企業可能面臨全年全球營收10%的罰款。

英國數字事務大臣Nadine Dorries已經暗示，她正在考慮追究涉事高管的刑事責任，涵蓋3至6個月的刑期。

【Facebook】Facebook被揭AI無法偵測仇恨言論 高層發文反駁

【Google】防範色情影片移植！Google新安全政策 允許刪除「非自願外流」未成年用戶照片

責任編輯：李勝君



