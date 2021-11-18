【恒大危機】恒大清倉所持16.6億股 恒騰網絡全日大升25%

處於財務危機的中國恒大(03333)宣布，日前協議向聯合資源投資控股出售恒騰網絡（00136）共16.62億股，相當於恒騰已發行股本約18％，每股作價1.28元，比恒騰周三(17日)收市價1.69元折讓約24.2％，總代價21.2億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份，恒大認為有關交易可幫助改善公司的流動性問題。恒騰今日造好炒上，全日收報2.11元大升25%。

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除了恒大，恒騰網絡另一大股東騰訊(00700)，近日亦四度減持股份。該科網巨頭昨日(17日)再減持恒騰網絡7,216萬股，每股平均價1.6368元，套現約1.18億元，最新持股量降至19.7％。

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除了恒大本身頻頻出售資產解困，市傳恒大主席許家印近日亦分別透過變賣資產及質押股權等方式，向恒大累計注資約70億元人民幣。

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