【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code）

港股連升六個交易日後回軟，恒生指數上日跌63點，收報25650點。汽車股普遍造好，前景仍看俏嗎？耀才證券研究部總監植耀輝於《ET開市直擊》為你分析汽車股前景，同場為你精選當炒新能源股。

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00：00 - 市場焦點速覽 外圍中概股捱沽

01：05 - 美股外圍市況速覽 三大指數向下

02：18 - 港股ADR表現 科網股向下

02：48 - 亞洲區外圍市況 普遍偏軟

03：23 - 通脹問股仍是焦點 美股回調壓力仍大？【按此速睇】

06：11 - 港股上日市況速覽

06：55 - 港股連升六日回吐 成交量縮減後市點睇？

09：30 - 觀眾問股：百度 （09888） 季績後前景點睇？【按此速睇】

11：16 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩（009626）季績後前景點睇？【按此速睇】

13：42 - 觀眾問股：京東 （09618） 冇貨可以買嗎？

15：14 - 汽車股板塊點睇 炒作空間有幾大：談敏實 （00425）

18：38 - 港股沽壓未完？

21：33 - ET個股推介：銀河娛樂 （00027）

22：43 - 觀眾問股：吉利汽車 （00027） 短炒有沒有水位

24：05 - 觀眾問股：建滔 （00148） 及建滔積層板 （01888） 可以買入嗎

25：24 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） vs耐世待 （01316） 點揀

27：25 - 觀眾問股：可以趁今日跌市吸納科技股？談騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、

28：50 - 新能源股點揀？談龍源電力 （00916） 、信義光能 （00968）

31：07 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18.4元有貨點部署？

31：51 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 14元有貨甚出麼價位可再入？

32：34 - 贛鋒鋰業 （01772） 140元買入可持貨？

34：15 - 觀眾問股：藍月亮 （06993） 可重上7.69買入價？

35：02 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 48.2買入要止蝕？

36：20 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 現價可追入？

37：18 - 觀眾問股：Rivian（美：RIVN）急回如何部署？

39：11 - 觀眾問股：Visa（美：V）204元有貨 短炒如何部署？

40：52 - 觀眾問股：馬斯克（Elon Musk）沽Tesla（美：TSLA）是利好抑或利淡消息？

42：03 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） Mirror概念股季檢有機會染藍？

43：06 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 見底未？可搏？

44：17 - 觀眾問股：中國玻璃 （03300） 可食汽車製造概念？原材料股可睇好？

45：35 - 觀眾問股：SPDR金ETF （02840） 點睇？現價可買金？

46：36 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 145元有貨如何部署？現價值得再買入作長綫投資

47：50 - 觀眾問股：通脹下買金定買Bitcoin？

48：46 - 觀眾問股：恒指季檢對恒指影響？睇好邊隻？

50：12 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 、中升 （00881） 、藥明康德 （02359） 可搏染藍概念？

51：41 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 107元有貨 短炒上望多少？

52：55 - 觀眾問股：網易 （09999） 現價追入值搏嗎？

54：13 - 觀眾問股：港交所 （00388） 會持續弱勢？476元有貨應沽貨換碼？

55：17 - 恒指早段市況速覽

57：29 - 觀眾問股：越秀房產 （00405） 3.5元有貨現時應止蝕？

58：12 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 走勢不看好？

59：13 - 財經日誌提提你

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