  • 21°C
香港時間 : 20211118日 (四) 06:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/11/18

分享：

港股連升六個交易日後回軟，恒生指數上日跌63點，收報25650點。汽車股普遍造好，前景仍看俏嗎？耀才證券研究部總監植耀輝今早9時於《ET開市直擊》為你分析汽車股前景，同場為你精選當炒新能源股。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入HKET「財經台」

 

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月15日-19日）
2021/11/17
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（11月15日-19日）
【ET開市直擊】澳門派錢　濠賭股先贏錢 季檢在即　潛力藍籌要識（附Time code）
2021/11/17
【ET開市直擊】澳門派錢　濠賭股先贏錢 季檢在即　潛力藍籌要識（附Time code）
【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code）
2021/11/16
【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code）
【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code）
2021/11/15
【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code）
【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code）
2021/11/12
【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code）
指數 恒生指數 新能源 港股 股票

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中電、電能、建行、龍湖、信義光能最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜中電、電能、建行、龍湖、信義光能最新部署
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港5%　夜期瀉247點（不斷更新）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款