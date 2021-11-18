【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/11/18 分享： 港股連升六個交易日後回軟，恒生指數上日跌63點，收報25650點。汽車股普遍造好，前景仍看俏嗎？耀才證券研究部總監植耀輝今早9時於《ET開市直擊》為你分析汽車股前景，同場為你精選當炒新能源股。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 立即登入HKET「財經台」 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 2021/11/17 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 【ET開市直擊】澳門派錢 濠賭股先贏錢 季檢在即 潛力藍籌要識（附Time code） 2021/11/17 【ET開市直擊】澳門派錢 濠賭股先贏錢 季檢在即 潛力藍籌要識（附Time code） 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 2021/11/16 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 2021/11/15 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 2021/11/12 【ET開市直擊】內房股挾升帶挈水泥股？ 中芯業績對芯片股啟示（附time code） 指數 恒生指數 新能源 港股 股票