【開市9點半】利率長期低企　東方匯理：股債六四比例已死　百度B站業績齊齊急挫

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【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓
中概股走勢隔晚急轉直下，百度 （09888） 及愛奇藝（美：IQ），以及「B站」嗶哩嗶哩 （09626） 在業績後急挫；阿里巴巴 （09988） 業績前夕，阿里美股亦急插，目前而言，恒指恐難突破上落格局。
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港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半