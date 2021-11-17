【iPhone維修】蘋果推出自助維修計劃 　自己iPhone 自己維修  

▲ 蘋果即將推出自助維修計劃，該計劃可讓顧客獲取 Apple 原廠零件與工具，用作自行維修裝置。（蘋果提供圖片）

蘋果 (Apple)宣佈即將推出自助維修計劃，先由 iPhone 12 及 iPhone 13 系列開始，未來將擴展至配備 M1 晶片的 Mac 電腦。



自助維修計劃將由明年初先於美國開始，再陸續擴展到其他國家和地區。首階段將集中於最常需要維修服務的模組，如 iPhone 顯示器、電池和相機，其他模組的自助維修將於明年稍後推出。



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方便有電子維修知識用家

顧客將與全球超過 5,000 間 Apple 授權維修中心 (AASP)以及 2,800 間獨立維修服務供應商一樣，有機會取用到官方零件、工具與維修手冊。

▲ 自己維修，更有滿足感。（蘋果提供圖片）



蘋果指出，自助維修計劃適用於具備電子裝置維修知識和經驗的技術人員(用家)，若他們對自己有信心的，遇到要維修產品時，也須先查閱維修手冊。再透過 Apple 自助維修網上商店，訂購原廠零件與工具。完成維修後，若將舊零件交予 Apple 回收，將可在未來購買新產品時享受優惠。新商店將提供超過 200 款獨立零件與工具，讓用家能為 iPhone 12 及 iPhone 13 完成常見維修。

編輯：梁巧恩