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【華融危機】銀保監批准中國華融非公開發行內資股和H股股票方案 集最多420億人幣

股市 16:52 2021/12/20

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【華融危機】銀保監批准中國華融非公開發行內資股和H股股票方案 集最多420億人幣

銀保監批准中國華融 （02799） 非公開發行內資股和H股股票方案。早前中國華融擬通過非公開方式發行內資股及H股，分別為不超過392.2億股及19.6億股，集資不超過420億元人民幣，中信集團、中保融信基金、中國信達 （01359） 、工銀投資認購內資股；中國人壽認購H股。H股公眾持股量將由32.42%攤薄至18.23%，其後將辦理全流通，部份認購內資股的投資者，擬參與全流通，將公眾持股量恢復至25%。

公告指，發行價格為每股1.02元人民幣，較中國華融停牌前股價溢價22.9%。

中國信達通告指出，將以現金方式認購不超過40億元人民幣股份，投資完成後，將持有華融39.2億股內資股，佔發行股本4.89%。

此外，內資股方面，交易完成後，中信集團將持有188億股或23.46%；中保融信基金將持有145億股或18.08%；工銀投資將持有19.6億股或2.44%。H股方面，中國人壽將持有19.6億股或2.44%。

中國華融表示，為有效補充本公司資本，滿足資產管理公司資本監管要求，落實可持續經營基礎，促進業務平穩健康發展。

相關文章：【華融危機】中國華融股東大會通過全部議案　料距離復牌再近一步

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【華融危機】中國華融10月21日開股東會　審議2特別決議案

編輯：曾樂詩

港股 H股 停牌 中國華融（02799） 中國信達（01359）

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