  • 22°C
香港時間 : 20211118日 (四) 00:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華融危機】中國華融：擬通過非公開發行內資股及H股　集最多420億人幣

股市 23:18 2021/11/17

分享：

【華融危機】中國華融：擬通過非公開發行內資股及H股股份 公眾持股量被攤薄至18.23%

中國華融 （02799） 擬通過非公開方式發行內資股及H股，分別為不超過392.2億股及19.6億股，集資不超過420億元人民幣，中信集團、中保融信基金、中國信達 （01359） 、工銀投資認購內資股；中國人壽認購H股。H股公眾持股量將由32.42%攤薄至18.23%，其後將辦理全流通，部份認購內資股的投資者，擬參與全流通，將公眾持股量恢復至25%。

公告指，發行價格為每股1.02元人民幣，較中國華融停牌前股價溢價22.9%。

中國信達通告指出，將以現金方式認購不超過40億元人民幣股份，投資完成後，將持有華融39.2億股內資股，佔發行股本4.89%。

此外，內資股方面，交易完成後，中信集團將持有188億股或23.46%；中保融信基金將持有145億股或18.08%；工銀投資將持有19.6億股或2.44%。H股方面，中國人壽將持有19.6億股或2.44%。

中國華融表示，為有效補充本公司資本，滿足資產管理公司資本監管要求，落實可持續經營基礎，促進業務平穩健康發展。

相關文章：【華融危機】中國華融股東大會通過全部議案　料距離復牌再近一步

【華融危機】中國華融擬轉讓華融消費金融70%股權

【華融危機】中國華融10月21日開股東會　審議2特別決議案

編輯：曾樂詩

港股 H股 停牌 中國華融（02799） 中國信達（01359）

上一篇文章

【內房危機】融創中國、融創服務配股完成 共集資約73億

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】百度、嗶哩嗶哩美股較港大跌6%及8%　阿里巴巴美股低近4%　夜期跌134點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升
【恒指夜期+ADR】百度、嗶哩嗶哩美股較港大跌6%及8%　阿里巴巴美股低近4%　夜期跌134點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】百度、嗶哩嗶哩美股較港大跌6%及8%　阿里巴巴美股低近4%　夜期跌134點（不斷更新）
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款