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百度第三季盈轉虧 錄165億元人幣虧損

股樓投資 22:55 2021/11/17

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大型科技股之一的百度(09888)公布上季業績。集團第三季虧損165.59億元（人民幣．下同），對比去年同期為純利136.78億元。以非通用會計準則計算，集團雖錄50.9億元盈利，亦按年跌27.1%。百度周三收報169.7元，上升0.4%。

【恒指季檢】恒指周五季檢 10大潛在染藍股逐個捉   詳情請看【下一頁

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期內，集團營收319.21億元，按年升13％；營業利潤23.08億元，按年跌62.5％；經調整EBITDA為59.6億元，按年跌34.2％。百度指出，第三季虧損包括了189億元非現金就長期投資按市值計價之虧損，主要來自季度公允值變動。公司亦預計，第四季度營業收入介乎310至340億元。

國泰預期全年錄重大虧損 惟7至10月營運現金接近收支平衡   詳情請看【下一頁

業務發展方面，百度宣布推出了由昆侖AI芯片及飛槳 (PaddlePaddle) 深度學習平台驅動的端對端AI雲解決方案，以協助金融服務公司數字化及自動化其經營流程，客戶包括中國人壽及江蘇銀行等客戶。智能駕駛業務 Apollo L4累計測試里程多達10百萬英里，同比增長189%。Apollo已獲得411張自動駕駛測試牌照，反映Apollo在不同的地理區域及廣泛的場景下進行測試。 

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撰文 : 李尚毅

百度集團—SW（09888） 港股

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