百度第三季盈轉虧 錄165億元人幣虧損

大型科技股之一的百度(09888)公布上季業績。集團第三季虧損165.59億元（人民幣．下同），對比去年同期為純利136.78億元。以非通用會計準則計算，集團雖錄50.9億元盈利，亦按年跌27.1%。百度周三收報169.7元，上升0.4%。

【恒指季檢】恒指周五季檢 10大潛在染藍股逐個捉 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

期內，集團營收319.21億元，按年升13％；營業利潤23.08億元，按年跌62.5％；經調整EBITDA為59.6億元，按年跌34.2％。百度指出，第三季虧損包括了189億元非現金就長期投資按市值計價之虧損，主要來自季度公允值變動。公司亦預計，第四季度營業收入介乎310至340億元。

國泰預期全年錄重大虧損 惟7至10月營運現金接近收支平衡 詳情請看【下一頁】

業務發展方面，百度宣布推出了由昆侖AI芯片及飛槳 (PaddlePaddle) 深度學習平台驅動的端對端AI雲解決方案，以協助金融服務公司數字化及自動化其經營流程，客戶包括中國人壽及江蘇銀行等客戶。智能駕駛業務 Apollo L4累計測試里程多達10百萬英里，同比增長189%。Apollo已獲得411張自動駕駛測試牌照，反映Apollo在不同的地理區域及廣泛的場景下進行測試。

同場加映 【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機