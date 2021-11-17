【新股IPO】內地連鎖中醫診所固生堂有意來港上市　集資最多31億元

引述外電報道，內地連鎖中醫診所固生堂已開始評估在香港上市的需求，聯席保薦人為美銀和海通國際。早前有報道指，固生堂計劃今年來港上市，集資額介乎3億至4億美元（約23億至31億港元）。

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固生堂總部設在廣州，拓展北京、廣州、深圳、佛山、中山、無錫、南京、福州、上海、蘇州、昆山、成都、寧波等區域，平台服務覆蓋全國56個城市，經營34所診所。據其網站介紹，固生堂中醫集傳統中醫醫療、傳統中醫教學、中醫推廣等為一體。

據了解，固生堂現有股東包括中國平安（02318）、中國人壽（02628）、 斯道(Eight Roads)等。

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記者：張以正