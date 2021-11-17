【恒騰136】恒大騰訊「默契波」減持恒騰　由場外掟到場內　北水散戶接貨接到手軟

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【大行報告】滙豐看好中國三大航空股 料最快冬奧後重啟國際航線
騰訊（00700）連日減持恒騰網絡（00136），恒騰雖然年內股價由17.8元高位，急瀉90.5%至1.69元，恒騰大型股東由場外搵到接貨，到場內大手掟貨，不過，兩大股東騰訊及恒大場內掟貨亦似有默契，因為未有同日申報大手減持。
一度被評論員喻為中國版Netflix的恒騰，最新資帳面淨值0.146元，以騰訊最新減持價1.6368元計，仍可以11.2倍PB的驚人估值賣出。不過，騰訊經過多次減持，仍難以追補7月底斥20億元增持的資金。
|騰訊減持之路
|日期
|交易
(股)
|每股平均價
(元)
|涉資
(元)
|事後持股
|7月30日
|+6.5億
|3.2
(場外)
|20.7億
|23.9%
|11月11日
|-4390萬
|2.05
(場內)
|9000萬
|22.94%
|11月12日
|-9500萬
|1.796
(場內)
|1.7億
|21.91%
|11月16日
|-1.14億
|1.5912
(場內)
|1.8億
|20.48%
|11月17日
|-7216萬
|1.6368
(場內)
|1.18億
|19.7%
|恒大減持之路
|日期
|交易
(股)
|每股平均價
(元)
|涉資
(元)
|事後持股
|6月29日
|-7.4億
|6
(場外)
|44.4億
|37.55%
|8月13日
|-3.7億
|3.2
(場外)
|11.84億
|33.55%
|8月24日
|-6.5億
|3.2
(場外)
|20.8億
|26.55%
|11月4日
|-1.5億
|2.2922
(場內)
|3.4億
|24.93%
|11月5日
|-1.8億
|2.0748
(場內)
|3.4億
|22.98%
|11月8日
|-2億
|2.0365
(場內)
|4億
|20.82%
根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），大戶本輪11月減持之中，北水接貨最多，達2億股，其中11月8日、12及16日打入北水吸資榜，北水持有恒騰累計達11.5%。另加散戶行富途、恒生證券及中銀香港客戶倉位亦見增加。
【恒大系】騰訊再沽恒騰網絡套現1.18億 過去一周四度沽貨、累套5.55億
記者：譚志偉