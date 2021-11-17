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【恒騰136】恒大騰訊「默契波」減持恒騰　由場外掟到場內　北水散戶接貨接到手軟

22:04 2021/11/17

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《你好，李煥英》出品方之一，是恒騰旗下儒意影業。

騰訊（00700）連日減持恒騰網絡（00136），恒騰雖然年內股價由17.8元高位，急瀉90.5%至1.69元，恒騰大型股東由場外搵到接貨，到場內大手掟貨，不過，兩大股東騰訊及恒大場內掟貨亦似有默契，因為未有同日申報大手減持。

一度被評論員喻為中國版Netflix的恒騰，最新資帳面淨值0.146元，以騰訊最新減持價1.6368元計，仍可以11.2倍PB的驚人估值賣出。不過，騰訊經過多次減持，仍難以追補7月底斥20億元增持的資金。

騰訊減持之路
日期 交易
(股)		 每股平均價
(元)		 涉資
(元)		 事後持股
7月30日 +6.5億 3.2
(場外)		 20.7億 23.9%
11月11日 -4390萬 2.05
(場內)		 9000萬 22.94%
11月12日 -9500萬 1.796
(場內)		 1.7億 21.91%
11月16日 -1.14億 1.5912
(場內)		 1.8億 20.48%
11月17日 -7216萬 1.6368
(場內)		 1.18億 19.7%

 

恒大減持之路
日期 交易
(股)		 每股平均價
(元)		 涉資
(元)		 事後持股
6月29日 -7.4億 6
(場外)		 44.4億 37.55%
8月13日 -3.7億 3.2
(場外)		 11.84億 33.55%
8月24日 -6.5億 3.2
(場外)		 20.8億 26.55%
11月4日 -1.5億 2.2922
(場內)		 3.4億 24.93%
11月5日 -1.8億 2.0748
(場內)		 3.4億 22.98%
11月8日 -2億 2.0365
(場內)		 4億 20.82%

根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），大戶本輪11月減持之中，北水接貨最多，達2億股，其中11月8日、12及16日打入北水吸資榜，北水持有恒騰累計達11.5%。另加散戶行富途、恒生證券及中銀香港客戶倉位亦見增加。

【恒大系】騰訊再沽恒騰網絡套現1.18億　過去一周四度沽貨、累套5.55億

【恒大系】騰訊再減持恒騰套現1.7億元　恒騰曾跌近9%

記者：譚志偉

港股 中國恒大（03333） 市帳率 騰訊控股（00700） 恒騰網絡（00136）

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