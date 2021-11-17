【新股IPO】中國中免傳已通過港交所上市聆訊 集資額大幅減少

全球最大的旅遊零售運營商中國中免早前公布，獲中證監批准發行最多1.95億股H股。引述外電報道，中國中免是次上市計劃集資50億至60億美元（約390億至468億港元），較稍早前傳出目標集資規模大幅減少。

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此前，中國中免宣布已向中證監遞交境外上市申請，並正與中金合作時，市傳其目標集資約546億至780億元，有望超越快手（01024）成為今年集資規模最大的新股。

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中免集團於1984年成立，業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。公司於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。截至去年全年，中國中免淨利達61億元人民幣，按年升33%。

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記者：張以正