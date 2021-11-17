【2022展望】東方匯理：股債六四比例已死　明年看好美股價值股

▲ 東方匯理：股債六四比例已死 明年看好美股價值股

東方匯理資產管理預期，明年通脹壓力持續、美國聯儲局亦收水，但相信利率將維持低位一段時間，而市場焦點將由名義利率轉至實際利率，由於預期實際利率仍處於負值，將為風險資產提供支持。該行指出，留意到市場對短年期的資產需求上升，而多個債券指標顯示年期變得更長，認為債券在投資組合中不再是主要多元化工具，「股債六四比例已死」，建議投資者尋求新的資產分散組合風險。

東方匯理認為，投資者的投資組合內必須包含股票，並稱現時價值股跑贏大市的早期階段，宜留意對更高利率敏感的股票。該行看好新興市場的股市，其中包括中資股，料中國資產在全球投資組合的佔比將上升。

該行對明年美股看法中性，但對價值股的評級為正面，而中資股則是中性至正面。該行認為，選股應側重於盈利和定價能力、質量和價值。

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