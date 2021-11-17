【銀行股】高盛：通脹升溫美國或明年7月開始加息　銀行提早修復盈利、籲買中銀

美國通脹進一步升溫，市場預期聯儲局或提早至明年中開始加息。高盛發報告指，考慮到美國可能提前加息，預期2024年底前1個月港元銀行同業拆息（HIBOR）將升至約1厘水平。受惠淨息差擴闊，高盛預期銀行股板塊盈利最快2023年可以重返疫情前水平，同時上調所有銀行股目標價，籲買中銀香港 （02388） 。

銀行股當中，高盛指出以中銀及恒生 （00011） 的息率敏感度最高，分別上調兩股目標價8%及7%至34.9元及171元，是板塊內上調幅度最大的兩隻個股，評級維持「買入」及「中性」。

高盛估計，聯儲局將提前在明年7月開始加息，同時上調對未來三年的加息幅度預測至每年50點子。參考上一個加息周期，1個月HIBOR相對聯邦基金利率一般會滯後三個季度，基於聯匯制度，期間港美息差擴闊逐漸將多餘的流動性由香港流出，並推升港元利率。因此，預期2024年底前1個月HIBOR將會由目前的近0水平升至約1厘。

此外，在上個加息周期時，HIBOR每升100點子，中銀及恒生的淨息差便擴闊約20點子，而淨息差每擴1點子便推升每股盈利1%，反映HIBOR升至1厘就可推升盈利約20%。

因此，高盛預期本地銀行盈利將在2023至2024年間重返2019年水平，而中銀及恒生的股本回報率（ROE）更有望在2023年前修復至10%以上水平。

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