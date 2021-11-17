  • 23°C
香港時間 : 20211117日 (三) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】積金局再促業界「疫苗取代檢測」　未接種者收緊至每周一檢

Hot Talk 20:46 2021/11/17

分享：

【疫苗接種】積金局再促業界「疫苗取代檢測」　未接種者收緊至每周一檢

政府收緊對未打針政府僱員的檢測要求後，積金局最新向業界發通函，強烈建議強積金受託人及主事中介人跟隨政府安排，要求11月30日仍未接種新冠疫苗的員工及附屬中介人，由現時的每兩周一次定期檢測，收緊至每星期一次檢測。今次是積金局不足三周內，第二度發通函促請業界接種疫苗。

積金局今日（17日）發通函，促請強積金受託人跟從政府最新「以接種新冠疫苗取代定期檢測」安排收緊員工及附屬中介人的檢測要求，即11月30日仍未接種第一劑疫苗、或因健康理由不適合接種的人士，須由目前的兩周一檢收緊至每周一檢。

FedEx據報擬關閉香港機師基地　批港府防疫政策欠時間表、不清晰｜【下一頁】

此外，積金局又呼籲業界須繼續透過不同措施鼓勵員工接種第三劑疫苗，例如提供彈性上班安排方便預約接種疫苗，及向已接種第三劑疫苗的員工提供額外假 期等誘因。

積金局發言人表示，為有效保障公眾健康，協助香港經濟和市民生活盡快有序回復正常，強積金業界必須 作充分配合推動其員工及附屬中介人接種疫苗或接受定期檢測。

國泰航空：機組人員須接第三劑疫苗　規管回港後活動｜【下一頁】

此前，積金局、金管局、證監會、保監會的監管機構在10月28日已同時向業界發信，強烈建議所有從業員，在11月30日前接種疫苗，未接種第一劑疫苗或身體不適合接種的員工，應每兩周接受一次檢測。

除積金局外，暫時未見其他三個監管機構因應收緊檢測要求而向業界發通函。

相關文章：

【疫苗接種】中銀香港促員工11月內接種至少1劑疫苗　須上報直屬上司

【HSBC滙豐】滙豐擴大要求全體員工接種疫苗　仍准以每兩周一次檢測代替、恒生今日發通知

金融監管機構 金融機構 疫苗 經濟 強積金 香港金融管理局 國泰航空 香港 證監會

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌34點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】雅居樂已全數贖回未償還優先票據　擬發行最多23.4億有擔保可交換債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【新股IPO】百心安2185招股　一手入場費約12389元　孖展錄3048萬仍未足額
【美股期貨】道指期貨升27點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升27點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸1.6億　沽騰訊比亞迪　恒指夜期跌91點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸1.6億　沽騰訊比亞迪　恒指夜期跌91點（不斷更新）
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升
【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款