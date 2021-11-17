▲ 【疫苗接種】積金局再促業界「疫苗取代檢測」 未接種者收緊至每周一檢

政府收緊對未打針政府僱員的檢測要求後，積金局最新向業界發通函，強烈建議強積金受託人及主事中介人跟隨政府安排，要求11月30日仍未接種新冠疫苗的員工及附屬中介人，由現時的每兩周一次定期檢測，收緊至每星期一次檢測。今次是積金局不足三周內，第二度發通函促請業界接種疫苗。

積金局今日（17日）發通函，促請強積金受託人跟從政府最新「以接種新冠疫苗取代定期檢測」安排收緊員工及附屬中介人的檢測要求，即11月30日仍未接種第一劑疫苗、或因健康理由不適合接種的人士，須由目前的兩周一檢收緊至每周一檢。

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此外，積金局又呼籲業界須繼續透過不同措施鼓勵員工接種第三劑疫苗，例如提供彈性上班安排方便預約接種疫苗，及向已接種第三劑疫苗的員工提供額外假 期等誘因。

積金局發言人表示，為有效保障公眾健康，協助香港經濟和市民生活盡快有序回復正常，強積金業界必須 作充分配合推動其員工及附屬中介人接種疫苗或接受定期檢測。

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此前，積金局、金管局、證監會、保監會的監管機構在10月28日已同時向業界發信，強烈建議所有從業員，在11月30日前接種疫苗，未接種第一劑疫苗或身體不適合接種的員工，應每兩周接受一次檢測。

除積金局外，暫時未見其他三個監管機構因應收緊檢測要求而向業界發通函。

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