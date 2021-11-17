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【一田購物優惠日】一連7日一田購物優惠日11月24日開鑼　每日推1折震撼筍貨

商業 20:39 2021/11/17

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一田購物優惠日半年一次，將於11月24日至11月30日舉行。（一田提供）

一田購物優惠日半年一次，將於11月24日至11月30日，在全港12間分店及13個特別展場同步進入。今次將是首次，每日都有1折筍貨提供。超市搶手優惠則分2星期推出，一連兩星期以破紀錄低價100元任選4件自由組合超市筍貨。

一田百貨行政總裁黃思麗表示，一田百貨荃灣店3樓在週一（11月15日）起重投服務，並設有「童嬰專區」及「女士專區」，預料受惠於荃灣及大埔店已完成優化工程，一田購物優惠日整體營業額將按年上升8%至10%。

【煲劇指南】Netflix每周公布全球Top 10排行榜　香港用戶最愛看甚麼？

購物優惠日首日早上9至12時，特設YATA-Fans尊享時段。會員可預先網上登記，率先入場選購心水抵貨。中午12時起公眾開放，並營業至晚上10時。11月25日至11月30日百貨部營業時間將為早上10時至晚上10時，全線超市則按照各店行常營業時間營業。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

是次購物優惠日「$100任揀4件」專區加碼，集齊日韓糧油雜貨、美國飲品、防疫好物等多款指定產品。顧客可按喜好所需任選4件，無分價錢及種類。另外每日1折震撼筍貨包括：

11月24日
688元的Fissler Joy 3件鍋具套裝(19折)；168元尚朋堂5L快速智能煲和等。

11月25日
338元ZWILLING TWIN Nova III 24cm深燒鍋(17折) ，以及49元Hallmark四輪手拉袋(1折) 。

11月26日
118元的LG 300W無線Sound Bar(1折) 。

【手機產量】料三星登手機產量榜首　調查：明年恢復疫情前水平

11月27日
499元CS 4件刀具套裝 (13折)

11月28日
32元KENWOOD 0.5L Atom不鏽鋼電熱水壺(1折)，以及99.9元的infantino成長遊戲玩墊及帳篷(1折)。

11月29日至11月30日
69元BEDDER Zleep酒店枕(1折)，以及169元Stylemedia精選100% Cashmere頸巾 (1折) 。

責任編輯：馬意文

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