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【網絡熱話】諷刺CHANEL聖誕倒數月曆伏？　IKEA：6千元買到逾3萬張貼紙

商業 20:33 2021/11/17

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臨近聖誕節及年尾，各美妝品牌陸續推出聖誕倒數月曆，不過近日CHANEL N°5巨型香水倒數月曆就成為網民討論焦點。為慶祝CHANEL N°5 100周年，CHANEL今年首次推出全球限量1,000套的聖誕倒數月曆「2021 N°5 The Calendar」，惟該價值6,250港元的聖誕倒數月曆中，屢有CHANEL貼紙的身影出現，包括貼紙套裝、立體貼紙、刺繡貼紙，因此被網民指其伏味極濃。

出名「抽水快」的IKEA，今（17日）更在社交平台Facebook出Post，指「用$6,000買晒我之後，起碼唔會講咁多粗口」，疑諷刺有關倒數月曆的開箱事件，順帶宣傳IKEA推出的聖誕貼紙產品。

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據悉，該倒數月曆難以入手，香港網絡紅人「雪姨」（容可兒）早前經一名CHANEL VIP朋友購入，隨後經一眾followers投票，決定直播開箱。

不過雪姨開箱期間發現，倒數月曆中有不少為貼紙、磁石、吊飾，甚至是「連M巾（衛生巾）都裝唔到」的布袋（據官網資訊為小型化妝袋）。當中僅有數件為實用產品，如小於「貨裝size」唇膏及擴香陶瓷，令她感到十分崩潰。之後有關影片亦在社交平台上瘋狂流傳。

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責任編輯：張寶燕

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