【Mosaic慢慢砌@iM網欄】爭取發展機會 藝術家需要的舞



在政府施政報告2021之中，除了建議成立文化體育及旅遊局，還有其他五項措施，包括（一）建立世界級的文化設施和多元文化空間；（二）加強與海外藝術文化機構的關係；（三）加強與內地的文化交流合作；（四）善用科技；及（五）培育人才。

這五項大致上都在做，只是看怎樣做，才達到好的成果。例如最後一項培育人才，現在香港的大學大專有各種文化藝術、設計、創意等學院並不少，每年畢業的學生不到一千也有數百，但是有沒有統計，真正能成為專職藝術家的，又有多少？據我以前的採訪經驗，真的不多。

他們當中肯定具有才華洋溢的，缺乏的是推廣自己的舞台，尤其是視覺藝術，大家可以回憶一下，政府由1975開始的「香港當代藝術雙年獎」（以前叫香港藝術雙年展）停辦了多久了？沒十年也有八年了吧？藝術家要成名，最簡單直接的方法就是参展、穫獎，在市場未認識他們之前，政府可以先助推一把。印象中停辦的理由是香港藝術館要裝修（其實這理由並不充分），現在藝術館已重開，應該盡快重推了吧！

在獎項的分配上，也希望分門別類清晰些，例如多媒體藝術與中國書法怎麼比？其實最好舉辦多些不同項目展覽，例如內地有全國美展，也有工藝美術大賽，藝術家就算未必得獎，也會在過程中挖空心思創作，提升水平。

記得隔年舉辦的威尼斯雙年展，香港是會派出藝術家參展，我也去報道、参觀過两次這個世界上歷史最悠久的藝術雙年展。發覺近年派出的代表大都是個人為主，也大都是裝置、新媒體形式，並不是反對這種形式，如果是聯展形式，也許會讓更多藝術家参与。香港的不少流行文化、著名設計師或中西文化結合藝術作品，也應該給予出鏡率。

還有一種方式，就是在威尼斯雙年展期間，當地不少個展或聯展是在一些老屋中舉行。我也参觀過許多這類展覽，有內地、韓國、台灣等不同國家及地區的藝術家，有很前衛的也有很傳統的作品，水平一點不差。如果政府可以撥款資助藝術團體，又或個人舉辦較小型的展覽，增加香港不同形式藝術家的曝光機會。

另一方面，希望本港藝術家大膽地爭取發展機會，例如多點把作品交去拍賣行，不用害羞。多些参加國際上，又或者內地的比賽，輸了也沒所謂呀！

如果再有香港藝術雙年獎，我也一定帶著我的馬賽克作品去参賽的！

▲ 威尼斯雙年展香港館（左）就在軍火庫展場對面

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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