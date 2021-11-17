【大行報告】滙豐看好中國三大航空股　料最快冬奧後重啟國際航線

▲ 【大行報告】滙豐建議買入中國三大航空股股票 料最快冬奧後重啟國際航線

受疫情衝擊的航空業，滙豐環球研究認為，一旦新冠疫情得到控制，國內航空業將迅速復甦，南方航空 （01055） 、中國國航 （00753） 及東方航空 （00670） ，三大航空公司也將處於國際旅行重開後的最有利位置，滙豐給於中國三大航空股股票「買入」評級。

滙豐給予中國國航目標價6.3元， 南方航空目標價6.2元，以及東方航空目標價4.54元。

憧憬國際航線重啟 緩解國內航線運力過剩問題

滙豐表示，10月客運量有所改善，三大航空公司的國內客運量達到2019年水平的77%，而乘客載運率則達到69%，較9月數據提高，國內運力亦恢復到2019年水平的94%，滙豐預計，若然新冠疫情形勢好轉，被壓抑的旅遊需求將迅速反彈，支持國內市場的復甦。滙豐認為，雖然中國三大航空公司10月份的國際客運情況仍然低迷，但依據全球新冠治療和疫苗接種率方面的進展，應該可以讓國際旅行更快重啟，而重啟國際旅行將有助航空公司將過剩運力從國內航線重新部署到國際市場， 從而緩解國內航線運力過剩問題並提高盈利能力。滙豐指，雖然近幾個月中國仍有零星新冠疫情爆發，但國內收入客公里（RPK）每次疫情爆發後都能迅速反彈，證明疫情對整體旅遊影響逐漸減弱，整體社會已轉向控制疫情影響。

中國三大航空資本充足 料最快冬奧後重啟國際航線

滙豐表示，長遠而言，鑒於三大航空公司資本充足的資產負債表、強勁國內市場支持下形成穩健的經營現金流，以及同行，特別是在國際航線上的地位下降，將令三大航空公司在疫情之後變得更強。不過，滙豐預計，在2022年3月北京冬奧結束前中國不會重開邊境，短線風險仍存。

展望中國三大航空公司第四季業績表現，滙豐上調三大航空第四季虧損估計5%。

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編輯：曾樂詩