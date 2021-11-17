【貓奴福音】黃阿瑪駕到！ TKO Spot x 黃阿瑪的後宮生活「不想運動運動會」11月24日現身將軍澳！

台灣超人氣網絡紅貓 ─ 黃阿瑪即將駕到！！於2021年11月24日至2022年1月2日期間，TKO Spot 將聯同黃阿瑪，舉辦TKO Spot x黃阿瑪的後宮生活「不想運動運動會」，以懶洋洋的態度一邊「Hea」一邊做運動，搞笑地展示都市人懶怠地運動的一面。

【最貴望遠鏡】耗資近百億美金 史上最貴望遠鏡 韋伯太空望遠鏡將於12月18日升空【下一頁】



屆時TKO Spot 將搖身一變為運動場，市民可以化身成為競技將軍，與貓家皇帝黃阿瑪決一高下，而一眾後宮當然亦不會袖手旁觀，「柚子」將會體操王子附身，單手撐起自己於鞍馬上玩花式，而首次登陸香港的後宮新成員「小花」則在一旁打氣；「嚕嚕」亦一早準備好拳套及頭盔，等待大家踏上拳擊擂台上加入決鬥！除此之外，「浣腸」與「柚子」亦會於商場2樓舉行籃球大賽，一眾貓奴們可以好好期待。



除了「不想運動運動會」之外，場內更設「貓奴限定 ─ 不想宅在家限定店」，活動集合多個人氣網店，售賣多款限定店獨有貓貓主題產品，如貓掌瑪德蓮蛋糕、三色貓貓天然手工皂等，更有首次以期間限定店形式發售的貓掌肉球湯圓、貓貓鳳梨酥、貓貓蛋撻。

相關活動圖片如下：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14



即日起至1月2日期間，只要於TKO Spot／TKO Gateway／彩明商場／南豐廣場消費滿指定金額，即可免費換領「不想空肚吃飯」保鮮碗，而黃阿瑪更會於12月4、5、11、12、18及19日親臨TKO Spot。另外，憑「不想運動運動會」Passport 可於12月4、5、11、12、18、19、25及26日到TKO Spot 3樓「將軍競技場」參與「不想運動運動會」，成功完成所有挑戰即有機會贏取DECATHLON 的50元現金券。更多有關運動會詳情將於稍後公布。

【世界廁所日】公廁居然也有選舉！咩叫「HKQT CASH+M」標準？ 香港最佳公廁名單今日出爐【下一頁】



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱