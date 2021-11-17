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【貓奴福音】黃阿瑪駕到！ TKO Spot x 黃阿瑪的後宮生活「不想運動運動會」11月24日現身將軍澳！

理財智慧 19:58 2021/11/17

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台灣超人氣網絡紅貓 ─ 黃阿瑪即將駕到！！於2021年11月24日至2022年1月2日期間，TKO Spot 將聯同黃阿瑪，舉辦TKO Spot x黃阿瑪的後宮生活「不想運動運動會」，以懶洋洋的態度一邊「Hea」一邊做運動，搞笑地展示都市人懶怠地運動的一面。

【最貴望遠鏡】耗資近百億美金 史上最貴望遠鏡 韋伯太空望遠鏡將於12月18日升空【下一頁

屆時TKO Spot 將搖身一變為運動場，市民可以化身成為競技將軍，與貓家皇帝黃阿瑪決一高下，而一眾後宮當然亦不會袖手旁觀，「柚子」將會體操王子附身，單手撐起自己於鞍馬上玩花式，而首次登陸香港的後宮新成員「小花」則在一旁打氣；「嚕嚕」亦一早準備好拳套及頭盔，等待大家踏上拳擊擂台上加入決鬥！除此之外，「浣腸」與「柚子」亦會於商場2樓舉行籃球大賽，一眾貓奴們可以好好期待。


除了「不想運動運動會」之外，場內更設「貓奴限定 ─ 不想宅在家限定店」，活動集合多個人氣網店，售賣多款限定店獨有貓貓主題產品，如貓掌瑪德蓮蛋糕、三色貓貓天然手工皂等，更有首次以期間限定店形式發售的貓掌肉球湯圓、貓貓鳳梨酥、貓貓蛋撻。

相關活動圖片如下：

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即日起至1月2日期間，只要於TKO Spot／TKO Gateway／彩明商場／南豐廣場消費滿指定金額，即可免費換領「不想空肚吃飯」保鮮碗，而黃阿瑪更會於12月4、5、11、12、18及19日親臨TKO Spot。另外，憑「不想運動運動會」Passport 可於12月4、5、11、12、18、19、25及26日到TKO Spot 3樓「將軍競技場」參與「不想運動運動會」，成功完成所有挑戰即有機會贏取DECATHLON 的50元現金券。更多有關運動會詳情將於稍後公布。

【世界廁所日】公廁居然也有選舉！咩叫「HKQT CASH+M」標準？ 香港最佳公廁名單今日出爐【下一頁
 

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記者：鄭日棱

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