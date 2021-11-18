【小老闆生意經@iM網欄】零售市道谷底反彈？ 宜選客流量大的平台拓展電商

本地政府特首林鄭月娥早前在一個論壇上稱，預計明年2月跟內地將恢復有規模通關。通關消息雖未正式落實，不少人已憧憬明年的本地零售市道有機會從谷底反彈。

消費模式已徹底改變

疫情之後，改為了不少人的購物習慣，人們幾乎會在網上購買所有的生活用品，甚至食品、家居品、衣服等等。疫情之前，本地的物流配送服務未夠完善及成熟，不少人對網上購物亦存有戒心，擔心貨品質量未如理想，或出現貨不對辨、付了款沒有貨等等的情況。惟網上購物市場發展迅速，此消費模式已不是局限於年輕一代的人，即使是50至70後的一代，亦開始嘗試網上購物，更發覺其好處眾多。

如是此的話，通關之後是否真的可以令沉寂多時的零售業起死回生？通關之後是否就少了人網上購物？兩者的答案都是「不一定」。筆者知道，少了自由行來香港是事實，網購則是未來零售行業的發展趨勢，因此，即使通了關，商家們仍要發展網上商店。行業競爭激烈，單靠實體門店的收入已是不可能的事，一旦放慢了網上銷售的步伐，說不定隨時會被市場淘汰。

「天貓香港」成功進駐本地市場

眼看本地的網購市場快速發展，今年5月，「天貓香港」開始在本地試業，旨在幫助本地商家通過電商來服務本地消費者。而在試業初期，剛好是政府第一期電子消費券發放，因此，此平台在開業初期已有不俗的收入增長。而在剛過去的11月11日，「天貓香港」首次參加天貓雙十一全球狂歡節，商家品牌數增至逾5,000個，加上在補貼優惠下，成功吸引了不少消費者到此平台消費。

目前市面上的網購平台有很多，一個品牌進駐一個具知名度的網購平台時，雖然其平台收費或會比自建網站的昂貴，惟其曝光率及受眾一定會更多。據了解，淘寶網站本身設有消費者對消費者（Consumer-to-consumer，C2C）及商業對消費者（Business-to-consumer，B2C）之分。而這個「天貓香港」主要是B2C模式，旨在加大力度推廣已在本地發展的中小企品牌，豐富消費者購物時的商品選擇。值得留意的是，基於淘寶平台本身已是發展成熟的網購平台，料可與「天貓香港」發揮協互補作用，為「天貓香港」上的品牌商家帶來更多客流量的支持。中小商戶若要選擇平台拓展網上銷售的話，此網站或將是一個不俗的選舉。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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