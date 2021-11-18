  • 22°C
香港時間 : 20211118日 (四) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】零售市道谷底反彈？ 宜選客流量大的平台拓展電商

名人薈萃 10:00 2021/11/18

分享：

本地政府特首林鄭月娥早前在一個論壇上稱，預計明年2月跟內地將恢復有規模通關。通關消息雖未正式落實，不少人已憧憬明年的本地零售市道有機會從谷底反彈。

 

消費模式已徹底改變

 

疫情之後，改為了不少人的購物習慣，人們幾乎會在網上購買所有的生活用品，甚至食品、家居品、衣服等等。疫情之前，本地的物流配送服務未夠完善及成熟，不少人對網上購物亦存有戒心，擔心貨品質量未如理想，或出現貨不對辨、付了款沒有貨等等的情況。惟網上購物市場發展迅速，此消費模式已不是局限於年輕一代的人，即使是50至70後的一代，亦開始嘗試網上購物，更發覺其好處眾多。

 

如是此的話，通關之後是否真的可以令沉寂多時的零售業起死回生？通關之後是否就少了人網上購物？兩者的答案都是「不一定」。筆者知道，少了自由行來香港是事實，網購則是未來零售行業的發展趨勢，因此，即使通了關，商家們仍要發展網上商店。行業競爭激烈，單靠實體門店的收入已是不可能的事，一旦放慢了網上銷售的步伐，說不定隨時會被市場淘汰。

 

「天貓香港」成功進駐本地市場

 

眼看本地的網購市場快速發展，今年5月，「天貓香港」開始在本地試業，旨在幫助本地商家通過電商來服務本地消費者。而在試業初期，剛好是政府第一期電子消費券發放，因此，此平台在開業初期已有不俗的收入增長。而在剛過去的11月11日，「天貓香港」首次參加天貓雙十一全球狂歡節，商家品牌數增至逾5,000個，加上在補貼優惠下，成功吸引了不少消費者到此平台消費。

 

目前市面上的網購平台有很多，一個品牌進駐一個具知名度的網購平台時，雖然其平台收費或會比自建網站的昂貴，惟其曝光率及受眾一定會更多。據了解，淘寶網站本身設有消費者對消費者（Consumer-to-consumer，C2C）及商業對消費者（Business-to-consumer，B2C）之分。而這個「天貓香港」主要是B2C模式，旨在加大力度推廣已在本地發展的中小企品牌，豐富消費者購物時的商品選擇。值得留意的是，基於淘寶平台本身已是發展成熟的網購平台，料可與「天貓香港」發揮協互補作用，為「天貓香港」上的品牌商家帶來更多客流量的支持。中小商戶若要選擇平台拓展網上銷售的話，此網站或將是一個不俗的選舉。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】「元宇宙」冒起 零售業隨時代迎來變革
2021/11/10
【小老闆生意經@iM網欄】「元宇宙」冒起 零售業隨時代迎來變革
【小老闆生意經@iM網欄】做生意開分店 時機很重要
2021/11/03
【小老闆生意經@iM網欄】做生意開分店 時機很重要
【小老闆生意經@iM網欄】做生意是否一定要開分店？ 淺談開分店的利弊
2021/10/27
【小老闆生意經@iM網欄】做生意是否一定要開分店？ 淺談開分店的利弊
【小老闆生意經@iM網欄】消費劵計劃過後 各行業有待「大變身」
2021/10/13
【小老闆生意經@iM網欄】消費劵計劃過後 各行業有待「大變身」
【小老闆生意經@iM網欄】《魷魚遊戲》中尋找零售商機
2021/10/06
【小老闆生意經@iM網欄】《魷魚遊戲》中尋找零售商機
零售 天貓 銷售 食品 補貼 電子消費券 疫情 家居 網購平台 商品

上一篇文章

【無牆醫院@iM網欄】團隊支援 居家安老

下一篇文章

【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款