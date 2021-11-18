【C家教路@iM網欄】馬斯克瘋狂沽貨 市場轉投電動車新貴

特斯拉 (TSLA) 上周因為老闆馬斯克在推特上發起的投票而賣出10% 持股的瘋狂行為，令公司股價經歷了一場腥風血雨， 市值一周內急瀉逾一成半。同一時間，電動皮卡車新貴Rivian (RIVN) 於上周三（10日）成功上市，更在周內升逾六成， 現時市值已超越美國皮卡車龍頭福特 (F)，值得留意的是，Rivian截至10月只交付了百多輛皮 卡車。在交付量極低的背景下，Rivian和另一新貴Lucid (LCID) 的市值仍能超越傳統車企以及國內三劍俠， 可見市場對海外的電動車新貴有很高的期望。 筆者認為這倆車企的估值現時已正在反映數年後的基本面發展，盡管 預訂的數據不俗，公司仍要面對供應鏈及產能效率等重大挑戰。

現時不論是國內或是海外，電動車的行情都非常火熱， 除了芯片供應的情況慢慢恢復，新的電池技術、充電樁， 以及自動駕駛等都仍在投資期，行業的幻想空間很廣濶。 未來車企的經營指標或會從汽車銷量轉移至每用戶平均收入， 汽車經銷商或會從經銷變成代理模式， 智能電動車將對汽車行業進行一翻重整。 屆時行業的龍頭或會出現重大變化， 可見一眾電動車創企已靜靜地起革命。

在投資部署上，暫時這刻國內政策仍扶持著新能源汽車的發展， 需求亦是明顯的旺盛， 因此筆者仍有趁勢持有國內及海外的電動車企，以及相關產業鏈。 不過，未來隨著更多車企加入行業，如科網企業、傳統車企等， 競爭格局或變得分散，國家政策可能會有變化。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持特斯拉的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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