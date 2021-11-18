  • 23°C
香港時間 : 20211120日 (六) 08:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【C家教路@iM網欄】馬斯克瘋狂沽貨 市場轉投電動車新貴

名人薈萃 08:59 2021/11/18

分享：

 

特斯拉 (TSLA) 上周因為老闆馬斯克在推特上發起的投票而賣出10% 持股的瘋狂行為，令公司股價經歷了一場腥風血雨，市值一周內急瀉逾一成半。同一時間，電動皮卡車新貴Rivian (RIVN) 於上周三（10日）成功上市，更在周內升逾六成，現時市值已超越美國皮卡車龍頭福特 (F)，值得留意的是，Rivian截至10月只交付了百多輛皮卡車。在交付量極低的背景下，Rivian和另一新貴Lucid (LCID) 的市值仍能超越傳統車企以及國內三劍俠，可見市場對海外的電動車新貴有很高的期望。筆者認為這倆車企的估值現時已正在反映數年後的基本面發展，盡管預訂的數據不俗，公司仍要面對供應鏈及產能效率等重大挑戰。

現時不論是國內或是海外，電動車的行情都非常火熱，除了芯片供應的情況慢慢恢復，新的電池技術、充電樁，以及自動駕駛等都仍在投資期，行業的幻想空間很廣濶。未來車企的經營指標或會從汽車銷量轉移至每用戶平均收入，汽車經銷商或會從經銷變成代理模式，智能電動車將對汽車行業進行一翻重整。屆時行業的龍頭或會出現重大變化，可見一眾電動車創企已靜靜地起革命。

在投資部署上，暫時這刻國內政策仍扶持著新能源汽車的發展，需求亦是明顯的旺盛，因此筆者仍有趁勢持有國內及海外的電動車企，以及相關產業鏈。不過，未來隨著更多車企加入行業，如科網企業、傳統車企等，競爭格局或變得分散，國家政策可能會有變化。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持特斯拉的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

更多C家教路@李浩德的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

最新專欄文章 更多

【C家教路@iM網欄】藥明生物為市場憂慮解說 醫保談判沖喜醫藥股
2021/11/11
【C家教路@iM網欄】藥明生物為市場憂慮解說 醫保談判沖喜醫藥股
【C家教路@iM網欄】特斯拉萬億市值里程碑 不乏中長綫催化劑
2021/11/04
【C家教路@iM網欄】特斯拉萬億市值里程碑 不乏中長綫催化劑
【C家教路@iM網欄】板塊輪動令醫療行業坐板凳 愛爾眼科前景好但時勢未到
2021/10/28
【C家教路@iM網欄】板塊輪動令醫療行業坐板凳 愛爾眼科前景好但時勢未到
【C家教路@iM網欄】昔日白馬股恒瑞醫藥業績再次失速 引長綫投資者入場
2021/10/21
【C家教路@iM網欄】昔日白馬股恒瑞醫藥業績再次失速 引長綫投資者入場
【C家教路@iM網欄】電動車新勢力9 月數據有驚喜 大馬疫苗接種率或是生機
2021/10/07
【C家教路@iM網欄】電動車新勢力9 月數據有驚喜 大馬疫苗接種率或是生機
電動車 汽車 內政 財富及資產管理 自動駕駛 福特 新能源 晶片 中國 短倉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【職場熱話】問親打工仔人工都扭扭擰擰 點解香港人咁驚畀人知人工？
【職場熱話】問親打工仔人工都扭扭擰擰 點解香港人咁驚畀人知人工？
【理財智慧】泰加拒絕的士新保單 背後到底咩原因?
【理財智慧】泰加拒絕的士新保單 背後到底咩原因?
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款