  • 22°C
香港時間 : 20211118日 (四) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牆醫院@iM網欄】團隊支援 居家安老

名人薈萃 10:40 2021/11/18

分享：

家人為了讓長者居家安老，無不費心勞神，小至安排每天飲食，大至健康管理，尤其在疫情下，有些人更感苦惱。有人希望聘請外傭協助，但礙於疫情，外傭檢疫政策未見放寬，令不少外傭未能赴港工作，因而部份家庭轉為聘請本地的家務助理，協助看顧長者、保持他們個人清潔（如洗澡、抹身）、定時餵食或家居清潔等。

 

現時，僱主聘請本地家務助理主要透過四個途徑：朋友介紹、私人公司、社福機構或政府資助的服務。而在選用任何服務前，建議先了解自己需要、留意服務的申請條件及有關人員的資歷，認知其服務範圍及條款，並且與服務單位充分溝通，以提高服務效果及效率。還有，聘請家務助理後要購買保險，以保障雙方權益。

 

作為推動居家安老的社會福利機構之一，那打素外展復康事工除了提供到戶式的復康服務及護理之外，亦在「長者社區照顧服務券試驗計劃」下，與區內其他社福機構合作，為有需要的長者提供不同形式的家居服務，包括洗澡、家居清潔、護送等。

 

大部份服務使用者都滿意服務安排，有的生活變得井然有序，有的日漸變得開朗；而照顧者也得以減輕照顧壓力，重掌自己的時間處理個人事務或發展自己的興趣。個案經理亦可透過家務助理的工作匯報，更了解長者的狀況，適時與家屬商議調整服務內容，或轉介其他社區服務，如車輛接送及陪診服務等，更切合長者的需要。

 

那打素外展復康事工主要為居住偏遠及較適合在家中接受治療的病者提供到訪復康和護理服務，以及為社區照顧服務券持有者提供家居為本服務，協助他們居家安老。此外，那打素外展復康事工過去曾與許多不同的非政府機構合作，為其會員提供復康訓練課程、復康教育講座、個人復康諮詢或家訪等。

社工與服務使用者保持緊密聯繫，適時提供支援

家務助理協助服務使用者清潔家居

在濕滑的街市，有家務助理陪伴買菜，長者也感安心

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

更多無牆醫院的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

最新專欄文章 更多

【無牆醫院@iM網欄】以人為本 親親自己
2021/11/04
【無牆醫院@iM網欄】以人為本 親親自己
【無牆醫院@iM網欄】關心醫護難題 協助排解情緒
2021/10/21
【無牆醫院@iM網欄】關心醫護難題 協助排解情緒
【無牆醫院@iM網欄】如果耗盡可以點算？ 長期病患照顧者的心靈關懷
2021/10/07
【無牆醫院@iM網欄】如果耗盡可以點算？ 長期病患照顧者的心靈關懷
【無牆醫院@iM網欄】「吃月餅」、「玩燈籠」 在院舍共度中秋佳節
2021/09/15
【無牆醫院@iM網欄】「吃月餅」、「玩燈籠」 在院舍共度中秋佳節
【無牆醫院@iM網欄】用心聆聽 改變生命
2021/09/09
【無牆醫院@iM網欄】用心聆聽 改變生命
街市 家務助理 疫情 外傭 壓力 社工 復康 治療 家居 社會福利

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】零售市道谷底反彈？ 宜選客流量大的平台拓展電商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款