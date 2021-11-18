【無牆醫院@iM網欄】團隊支援 居家安老

家人為了讓長者居家安老，無不費心勞神，小至安排每天飲食，大至健康管理，尤其在疫情下，有些人更感苦惱。有人希望聘請外傭協助，但礙於疫情，外傭檢疫政策未見放寬，令不少外傭未能赴港工作，因而部份家庭轉為聘請本地的家務助理，協助看顧長者、保持他們個人清潔（如洗澡、抹身）、定時餵食或家居清潔等。

現時，僱主聘請本地家務助理主要透過四個途徑：朋友介紹、私人公司、社福機構或政府資助的服務。而在選用任何服務前，建議先了解自己需要、留意服務的申請條件及有關人員的資歷，認知其服務範圍及條款，並且與服務單位充分溝通，以提高服務效果及效率。還有，聘請家務助理後要購買保險，以保障雙方權益。

作為推動居家安老的社會福利機構之一，那打素外展復康事工除了提供到戶式的復康服務及護理之外，亦在「長者社區照顧服務券試驗計劃」下，與區內其他社福機構合作，為有需要的長者提供不同形式的家居服務，包括洗澡、家居清潔、護送等。

大部份服務使用者都滿意服務安排，有的生活變得井然有序，有的日漸變得開朗；而照顧者也得以減輕照顧壓力，重掌自己的時間處理個人事務或發展自己的興趣。個案經理亦可透過家務助理的工作匯報，更了解長者的狀況，適時與家屬商議調整服務內容，或轉介其他社區服務，如車輛接送及陪診服務等，更切合長者的需要。

那打素外展復康事工主要為居住偏遠及較適合在家中接受治療的病者提供到訪復康和護理服務，以及為社區照顧服務券持有者提供家居為本服務，協助他們居家安老。此外，那打素外展復康事工過去曾與許多不同的非政府機構合作，為其會員提供復康訓練課程、復康教育講座、個人復康諮詢或家訪等。

▲ 社工與服務使用者保持緊密聯繫，適時提供支援

▲ 家務助理協助服務使用者清潔家居

▲ 在濕滑的街市，有家務助理陪伴買菜，長者也感安心

更多無牆醫院的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！