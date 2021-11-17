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【HSBC滙豐】滙豐K11搞「投資A0」活動、每日送出iPhone 13 Pro　完成任務即可抽獎

Hot Talk 19:46 2021/11/17

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滙豐許長虹（左）引述RFi Group研究指，滙豐在香港18至34歲年齡層，擁有最高市場佔有率。

HSBC滙豐年初找來人氣男團成員姜濤打響「投資A0」服務，成功吸納一大班年輕客戶。滙豐再接力推廣，即日起在尖沙咀K11 Art Mall舉行「投資A0變世一」活動，每日送出1部iPhone 13 Pro。參加者只需完成4個指定任務，即可參加抽獎。

滙豐由今日起至11月30日，在K11 Art Mall舉行「投資A0變世一」活動，讓18歲至25歲投資新手親身體驗「滙豐One」的數碼理財服務及產品。

滙豐2名高層—滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹及滙豐財富管理及個人銀行業務香港區客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）都有親自參加揭幕儀式，又邀請「折骨Ben」趙祥誠、「世一女神」陳苡臻（Jessica）及「理財達人」林溢欣（YY Lam）出席。

許長虹引述RFi Group研究指，滙豐在香港18至34歲年齡層，擁有最高市場佔有率。相信不少都要歸功於「搵啱」代言人！

滙豐邀姜濤、ERROR代言力谷品牌見效　上半年年輕新客大增35%（多圖）｜【下一頁】

活動設有4大體驗區，包括：「滙豐Trade25體驗區」、「投資世一集氣Snap」、「新手問高手」及 「理財Digital Corner」。完成4大體驗區的指定任務即可獲得抽奬資格，有機會贏取iPhone 13 Pro智能手機1部或其他驚喜禮品。

此外，所有滙豐One客戶亦可參與「10手股票日日送」抽獎活動，有機會成為90位贏取10手恒生科技指數ETF （03032） ，總值約13,420元。

新客戶只需在滙豐流動理財應用程式開設滙豐One賬戶，開戶獎賞高達400元。

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