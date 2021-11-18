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【千手公關@iM網欄】安心出行、安心下載

名人薈萃 11:28 2021/11/18

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自從疫情肆虐至今，全球各地政府無所不用其極，希望有不同措施保護人民，加強抗疫意識，讓疫情受控。做到歇斯底里的時候，有政府索性決定與病毒共存，務求盡快恢復正常生活和商務活動。在香港，政府仍然努力清零，希望中央更有信心通關。執筆之時正是政府開始正式加強市民使用安心出行的措施。

 

安心出行是一個流動應用程式（APP），與手機內其他無數的APP無異，佔用手機空間不多，要把它下載到智能手機也不困難，但是為何一眾擁有智能手機的市民仍然不願意下載這應用程式，寧願每次進入場所也手寫自己的個人資料（個人資料外洩風險更高！），甚至有人鋌而走險使用假的安心出行應用程式？

 

曾聽聞一些朋友說自己到訪過的地點有染疫者曾經到訪，但卻未透過安心出行獲得通知，而是自己在報章上得悉，馬上去做檢測。

 

有人認為，既然打了疫苗是保護自己也保護了別人，現行飲食場所的 A、B、C、D類，卻要求顧客既有安心出行又要打疫苗，為什麼不能兩者揀其一？

 

說到底，推出安心出行的原意，就是讓政府及市民可以容易掌握行蹤，若遇上曾經到過染疫者到訪的地點，也能獲得通知。環顧社會上不同界別人士，其實最需要這方面服務的不就是長者或沒有智能手機的人士嗎？這兩類別的人在資訊方面未必如在職人士及年輕人一般靈通！

 

其實市民大眾心中可能仍有不少疑問，但安心出行這措施推出以來，政府在宣傳或教育工作方面，與近期派消費券，一眾官員紛紛落區解畫、體察民情，可謂小巫見大巫。一項措施推行成功除了是諮詢也要有恆常的教育工作，讓一般市民大眾、甚至是在街上隨便選一個人來問也明白，這才算是成功。

 

筆者和不少朋友初時也擔心這應用程式背後的保安及安全度，私隱會否被泄露。但在下載這應用程式的過程上並不見要求收集個人資料，加上在這非常時期特事特辦，把自己每天到過的主要場所透過這個應用程式記錄下來，其實也不是一件壞事。但每人想法不同，所以看到政府一方面又想達到全民齊心抗疫，但在解說工作卻不足，甚為可惜。

 

既然政府希望做智慧城市，何不趁此機會把專家都邀請來，大家腦震盪一下，看看如何改善安心出行這個應用程式，以能兼顧有智能電話及沒有智能電話的人士？也找來一些公關達人協助加強宣傳效果，讓大眾對其釋疑真正用得安心？

 

抗疫至今差不多近兩年，政府可以說對自己的工作甚為滿意，但廣大的香港市民也應記一功，除了努力自我保護之外，也習慣了把防疫轉化為生活之日常。

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

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