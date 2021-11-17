鍾情港島樓交通配套又睇好當區發展　688萬買君豪峰一房　上手3年帳蝕逾21萬

港島市區盤向來受各類買家歡迎，不過，最近有東區半新盤錄得二手蝕讓成交個案。利嘉閣地產吳玉蘭表示，該行新近促成鰂魚涌君豪峰低層D室的二手成交，實用面積約290方呎，採一房間隔，外望泳池會所景。單位近日以688萬元獲承接，折合實用面積呎價約23,724元。代理指，買家於區內工作，喜歡君豪峰位置方便，離港鐵站及太古坊僅數分鐘路程，加上看好太古坊及鰂魚涌區的重建發展，遂決定拍板承接。

據悉，原業主於2018年7月，以約709.2萬元購入上述單位，持貨3年，帳面蝕約21.2萬元。

資料顯示，君豪峰由恒地發展，由2017年底開始推售，2019年入伙，樓齡約2年多。代理指，上述為君豪峰本月首宗二手成交個案，屋苑現時有78個單位放售，叫價由630萬元起。

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