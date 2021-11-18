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【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」

理財智慧 09:00 2021/11/18

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股票市場此起彼伏，投資工具五花八門，但如果不謹慎投資，隨時破產，最近有一名網民於網上討論區發文指，丈夫近年沉迷在股票市場，把所有儲蓄投放在股票，無力負擔供樓的費用，令樓主獨力承擔家中所有開支。樓主最近發現丈夫借錢「撈底」，令她大失所望 。 

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【理財熱話】妹妹網購上癮 「雙十一」優惠不容錯過 向家人借錢找卡數　【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得樓主丈夫以「輸股票」作為藉口，不希望一起分擔家庭支出。另有人懷疑丈夫買股票「坐艇」，所以借「萬應錢」想在「撈底」再入貨。

 

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責任編輯：陳頌潔

撈底 股票 儲蓄

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