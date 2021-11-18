【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」

股票市場此起彼伏，投資工具五花八門，但如果不謹慎投資，隨時破產，最近有一名網民於網上討論區發文指，丈夫近年沉迷在股票市場，把所有儲蓄投放在股票，無力負擔供樓的費用，令樓主獨力承擔家中所有開支。樓主最近發現丈夫借錢「撈底」，令她大失所望 。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【理財熱話】妹妹網購上癮 「雙十一」優惠不容錯過 向家人借錢找卡數 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得樓主丈夫以「輸股票」作為藉口，不希望一起分擔家庭支出。另有人懷疑丈夫買股票「坐艇」，所以借「萬應錢」想在「撈底」再入貨。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔