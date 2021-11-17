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【人事變動】瑞信委任馬傑明為亞太區財富管理業務主管及瑞信香港分行CEO　明年起生效

股市 19:30 2021/11/17

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【人事變動】瑞信委任馬傑明為亞太區財富管理業務主管及瑞信香港分行CEO　明年起生效

瑞信表示，因應瑞信私人銀行部北亞區市場主管兼瑞信香港分行行政總裁方世華 （Francois Monnet） 將於12月31日正式退休，宣布三項高層任命，委任瑞信私人銀行部南亞區市場主管、新加坡首席執行官兼亞太區可持續發展負責人馬傑明（Benjamin Cavalli） ，出任瑞信亞太區財富管理業務主管及瑞信香港分行行政總裁。

瑞信三項人事任命均要取得相關監管部門批准

瑞信指，現任瑞信私人銀行部新加坡、馬來西亞和東南亞市場主管的楊靜怡（Jinyee Young） ，將出任瑞信亞太區財富管理副主管。

繼任命馬傑明為亞太區財富管理主管後，瑞信同時宣布王倩倩將接任新加坡首席執行官一職，她會繼續擔任亞太區首席運營官（COO）。王倩倩是繼胡知鷙後瑞信今年任命的第二位女性CEO （首席執行官） 。

三項任命均將在取得相關監管部門的批准後，自2022年1月1日起正式生效。

瑞信表示，將著手實施以加速亞太業務增長為重點的新戰略願景，以此進一步鞏固亞太區財富管理業務的現有優勢，簡化運營模式，找准定位，通過加大投資實現業務增長。

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