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伊朗女足門將連番勇救12碼 對手竟質疑係男兒身

環球社會熱點 08:05 2021/11/18

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亞洲足協的女子亞洲盃明年舉行，伊朗女足早於9月舉行的一場外圍賽，擊敗約旦成功入圍。但約旦足協主席近日指控，於比賽上連救兩球12碼的伊朗女門將是男兒身，要求亞洲足協安排其驗身。

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女子亞洲盃9月25日舉行的外圍賽，伊朗及約旦在法定比賽時間内都未能入球，最終到互射12碼階段，伊朗以4比2擊敗約旦，為伊朗史上首次入圍女子亞洲盃。

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伊朗隊門將Zohreh Koudaei在互射12碼階段狀態大勇，先後兩次成功撲出約旦的射門，為伊朗順利晉級奠定基礎。

約旦王子阿里（Ali bin Al Hussein）為該國足協主席，他早前於Twitter發文附上一份給亞洲足協主席的信。

阿里暗示Koudaei是男兒身，要求對其進行性別檢查。他更形容如其指控屬實，這是一個非常嚴重的問題，呼籲亞洲足協要清醒。

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Koudaei發表聲明強調自己是女性，同時批評約旦以性別為由作出欺凌。

伊朗教練Maryam Irandoost也否認阿里的指控，表示醫護人員已仔細檢查國家隊所有球員的荷爾蒙水平，表示所有球迷無需擔心。

Irandoost質疑約旦一直認為自己是晉級大熱，對方暗示Koudaei並非女性，只是因無法接受輸給伊朗的藉口，逃避失敗的責任。

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責任編輯：鄭錦玲

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