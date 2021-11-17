【加密貨幣】傳印度禁加密貨幣交易　但允許作資產持有

據《印度經濟時報》報道，印度有可能禁止使用加密貨幣進行交易或支付，但允許將其作為資產持有。

該報引述消息人士指，該項措施將避免對加密貨幣實施全面禁令，儘管當地政府很想阻止加密貨幣機構吸引新的投資者。加密貨幣企業已經向當局提出幾次交涉，要求將加密貨幣歸類為一種資產而非貨幣，以便獲得市場接受並避免禁令。

【加密貨幣】發改委：清理整治各地虛擬貨幣挖礦 嚴查嚴處國有單位 【下一頁】

消息人士曾在周六（13日）表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）在上周會議中討論了加密貨幣的未來，因為擔心不受監管的加密貨幣市場可能成為洗黑錢和恐怖活動的融資途徑。到目前為止，印度央行似乎非常不願意接受加密貨幣，對加密貨幣對宏觀經濟、金融穩定和資本管控構成的潛在風險表示擔憂。

據區塊鏈數據平台Chainalysis的數據，本年5月印度數字貨幣市場的規模為66億美元（約514億港元），2020年4月為9.23億美元（約71.89億港元）。

根據Coindesk數據表示，過去24小時比特幣漲0.34%，最新報60,575.48美元。

【延伸閱讀】中金精選12隻潛在染藍港股 另外料4股或納入港股通 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映：【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠