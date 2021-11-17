【搶攻5G手機市場】日本家電品牌也推智能手機　機背設計重現初代iPhone面貌

日本家電品牌Balmuda過往一直以生產家電產品，如空氣清新機、烹飪家電等產品為主，不過該品牌近日更宣式推出首款5G智能手機「 Balmuda Phone 」，搶攻市場。該款智能手機的機背設計，更與初代iPhone十分相似！

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Balmuda日前在東京舉行新品發佈會，並宣布成立新部門Balmuda Technologies及推出該智能手機Balmuda Phone。其CEO Terao Gen表示，市面上的手機外型趨同、尺寸過大，故決定推出該款手機。

他稱：「Balmuda Phone是市場中唯一一款由曲線設計組成的智慧型手機」，其最大特點為機背以圓弧狀呈現，設有指紋辨識感應，與主攝鏡頭並列。並配備4.9吋6:9，1080p屏幕，主打可以單手操作。

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而Balmuda Phone的重量僅138g，與133g重的iPhone 12 mini相若。規格方面，採用Snapdragon 756G處理器，電池容量為2,500mAh，機身具備IPX4等防水與IP4X 防塵功能，支援USB PD3.0的USB Type-C充電，運行Android 11作業系統。

據悉，Balmuda Phone分別有黑、白兩色選擇，預計本月與 SoftBank簽約，並於11月26在日本上市，售104,800日元（約7,111港元）。

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責任編輯：文睿