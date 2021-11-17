【國泰航空】國泰航空公布2021年10月份客、貨運量數據　繼續大幅削減運力

▲ 國泰航空今天公布2021年10月份客、貨運量數據。由於全球2019冠狀病毒病疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。（資料圖片）

國泰航空今天公布2021年10月份客、貨運量數據。由於全球2019冠狀病毒病疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

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收入乘客千米數按年上升95%

國泰航空在10月份載客七萬六千四百三十人次，較2020年同月增加98.3%，但相比疫情前2019年10月的水平下跌97.2%。收入乘客千米數按年上升95%，但與2019年10月相比減少96.1%。乘客運載率上升11.4個百分點至29.6%，以可用座位千米數計算的運力雖增加19.9%，惟仍較2019年10月下跌89.9%。在2021年首十個月，載客人次較去年同期減少87.8%，運力下跌68.4%, 而收入乘客千米數則下跌84%。

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載貨量按年增加19.8%

國泰航空於10月份運載136949公噸貨物，較去年同月增加19.8%，但與2019年10月相比減少25.2%。月內的貨物收入噸千米數按年上升21%，但與2019年10月相比減少14.9%。運載率上升4個百分點至82.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加15.2%，但與2019年10月相比減少30.3%。在2021年首十個月，載貨量較去年同期下跌2.9%，運力下跌14.7%，而貨物收入噸千米數則下跌4.3%。

短途航線客運表現較佳

顧客及商務總裁林紹波表示：「10月份的客運業務比過往數月更具挑戰。留學生的出行需求自10月初迅速回落，我們較9月份削減了約19%的客運運力，相對於2019年10月的疫情前水平，我們僅營運約10%的客運運力，每日平均接載人次亦較上月下跌了約44%，僅2,465人次。「長途航線的表現相對遜色，短途服務則表現較佳，亞洲航線，尤其是往返菲律賓、印尼及越南的航班需求殷切。

10月份空運需求強

「10月份的空運需求持續增強。我們全面運作貨機機隊航班，再加上客機腹艙的貨運力，以滿足強勁需求。月內, 我們亦營運了963對只載貨客機航班，其中78個航段是由已改裝的『貨運客機』營運，兩者均是新高。相對於2019年10月的疫情前水平，我們於月內營運約70%的貨運運力，平均貨物運載率增至接近83%。

「香港市場維持強勁走勢，其他市場的表現也同樣令人鼓舞，其中又以東南亞尤為出色，主要受消費品和工業零部件出口暢旺所帶動。此外，來自美國及歐洲的回程貨運量，亦有所增長。

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營運現金已接近收支平衡

傳統上，下半年是貨運旺季，今年以來的貨運高峰期特別強勁，加上國泰持續在現金管理及成本控制的專注及努力，為營運現金消耗帶來正面效益。國泰表示，在2021年7至10月這4個月期間，在營運現金方面已達致接近收支平衡。

客運方面，澳洲放寬入境限制，容許已接種疫苗的澳洲公民、永久居民及其直系親屬回國，對業務有利。國泰表示，已增加往來澳洲的運力，而機位預訂亦有增長。

視乎因2019冠狀病毒病而實施的旅遊及營運限制，國泰預期2021年下半年的業績將較上半年有顯著改善，然而，2021全年仍將錄得重大虧損。營運環境持續不明朗，在跨境旅遊及營運限制繼續嚴重影響增加航班的能力，加上疫情在世界各地持續發展，其客運及貨運業務依然面對重重挑戰。

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責任編輯：李智美