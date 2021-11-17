【企業慈善】惠康「食咗飯未」慈善捐米活動 夥膳心連疫下關懷基層

本港去年貧窮人口達165.3萬，可見在本港，有不少人仍食不果腹、生活窮苦。日前，惠康推出慈善活動，宣布「捐足一年米」及時救火，並捐出300萬元予慈善機構膳心連基金，再與大眾合作，市民買米，惠康捐錢，目標捐500萬元，提供1,600萬碗健康「有營飯」予有需要人士。

新冠肺炎疫情打擊香港經濟，市民與社福機構影響嚴重，機構膳心連營運總監翁懿華表示，膳心連擔當橋樑的角色，向酒店、餐廳、企業及學校飯堂等收集剩食，再將這些食物送到合作的社福機構，由機構翻熱食物招待給基層受眾。然而翁懿華透露，在疫情之下，防疫措施令不少餐廳商戶縮短營業時間，甚至關門，因此在疫情初期，機構所收的剩食急跌了七成，雖然如此，機構仍努力收集餐飲業界的剩食，並分派予有需要人士。

有見及此，惠康率先捐出300萬元予「膳心連」，助他們提供更多健康有營養的膳餐。此外，惠康亦推出「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，顧客每買1公斤「御品皇香米」(活動適用惠康全線12款御品皇米)，惠康就會再捐0.5元，目標於1年內捐出500萬元、即售出1,000公斤米，惠康會將捐款以成本價購置御品皇米，再透過膳心連向有需要者捐出1,600萬碗米飯，期望基層人士不但得到溫飽，而且能享用健康的熱食。

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責任編輯：龍紀瑩

