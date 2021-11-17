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【天體物理】黃金來自黑洞？ 新研究發掘重元素源頭

理財智慧 18:16 2021/11/17

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據外媒報道，發表在《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）的新論文表示，金、銀和鈾等重元素的產生需要特定的能量條件，例如超新星爆炸或中子星之間的碰撞。宇宙可能有比我們想像的更多的鍛造重元素的方法。由兩顆中子星對撞產生的、帶有特定質量吸積盤的黑洞，產生了宇宙內大量的重元素，包括黃金。

地球上的重元素都不是地球原有的，而是宇宙空間內各種事件產生的，例如恆星的爆炸、中子星的合併等，但是對於具體的生成過程並不明確。新研究從理論上探明了這一過程的部分情況：由兩顆中子星對撞產生的黑洞，如果其周圍的吸積盤質量不大也不小，正好介於太陽的0.01倍～0.1倍之間，這樣的吸積盤就是產生重元素的理想環境。研究者認為，宇宙中很大一部分重元素應該就在這類吸積盤內產生。

早在2017年，科學家從探測的引力波信號中，初次發現兩顆中子星對撞也會變成黑洞。中子星是某些恆星爆炸後剩下的殘骸，研究人員猜測黑洞周圍的吸積盤，是產生重元素的關鍵所在。吸積盤是環繞在黑洞周圍的一圈高溫、高密度物質。

研究負責人鮑斯溫（Andreas Bauswein）指：「現時的數據還不充足。需等待新一代設備反質子與離子研究裝置（Facility for Antiproton and Ion Research，FAIR）建成後，將能夠進行精確的測量。到時候把理論模型、實驗和天文觀測數據全部結合起來，相信未來幾年我們就能證實中子星對撞後觸發R-過程（產生重元素）的理論。」

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責任編輯：龍紀瑩

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