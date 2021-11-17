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用家唔嫌樓齡舊　545萬入市60年樓齡荃灣唐樓　呎價8,876元

股樓投資 18:39 2021/11/17

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近來市場新盤連發，二手交投亦旺，市場購買力驚人，樓價亦節節上升。對部分自住用家來說，想用較平價錢入市，可能就要考慮舊樓，較易找到樓價較低的選擇。

中原地產黎子華表示，荃灣鹹田街69號「唐二樓」，實用面積614平方呎，8月開價558萬元，新近獲用家以545萬元承接，折合實用呎價8,876元。

延伸閱讀︰【有相睇】上車客趕年底前買樓　見杏花邨業主筍價放盤即斥750萬入市　低市價3%成交【下一頁

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原業主於1995年以400萬元購入單位，持貨26年轉售，帳面獲利145萬元，升值36%。資料顯示，鹹田街69號由1961年起入伙，樓齡60年。雖然入市銀碼細，惟買家須多加注意維修及保養問題，單位轉手上亦有一定難度。

代理同時表示，荃灣最近連得多宗舊樓成交。除上述成交外，洋樓廣發大廈高層H室，實用面積496平方呎，叫價560萬元，放盤約3個月，最終以535萬元沽出，實用呎價10786元。買家為用家。原業主於2012年5月以305萬元購入，現轉手帳面獲利230萬元，單位期內升值75%。

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撰文 : 謝昕蕎

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