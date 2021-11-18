【職場熱話】問親打工仔人工都扭扭擰擰 點解香港人咁驚畀人知人工？

人工（薪金）是職場禁忌話題，打工仔每日辛勤工作，如果知道對方的工作量與你相同但人工不相同，你會有甚麼感受？最近有一名網民於網上討論區發文指，不明白為甚麼港人很害怕別人知道自己的人工，他認為知道行情，轉工叫價容易一點。就算上網詢問網民入行價或中位數都得不到回應，詢問是否只有打工仔有這種「見光死」的心理。

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【職場熱話】 打工仔轉新公司 驚喜發現設有飯堂 食品價格比外面便宜一半 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得樓主很八卦，為何要知道其他人的薪水，更有人指如果知道其他人的薪水高於自己，但工作量少於自己，自然有一種比較的心態。有網民另有見解，他認為香港人習慣用收入的高低去判斷一個人的成就，所以很多時候只告訴相熟朋友，或者不說出來避免麻煩。

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責任編輯：陳頌潔