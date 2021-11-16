ESG投資大氣候　香港可扮演什麼角色？

財金界愈來愈重視可持續發展的投資概念，不少企業也積極開展ESG工作，「ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮2021」於昨日舉辦，今屆傑出環境、社會及企業管治表現嘉許禮共有16間金融機構及上市公司獲嘉許為「2020-2021年度傑出ESG企業」，另有3間機構獲得別嘉許項目。財經事務及庫務局副局長陳浩濂指：「香港特區政府十分有決心推動香港成為亞洲區內綠色金融樞紐。」

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16間獲獎企業包括中國銀行、星展銀行、恒隆地產、小米集團、嘉里物流等；恒生銀行、齊合綠色環保有限公司、中華煤氣均獲得特別嘉許獎項。同場亦舉辦兩場專題論壇，金融發展局總監及政策研究主管董一岳、環境社會及企業管治基準學會創辦人龐寶林、KEYSTONE CAPITAL行政總裁陳德翹一同分享「綠色金融的最新發展與機遇」；另有生產力促進局綠色生活與創新部總經理都永海、香港恒生大學校長何順文、香港上海大酒店有限公司企業責任及可持續發展經理黃書培一同探討「發展與企業創新轉型」。

陳浩濂致辭時指香港有望成為亞洲區內綠色金融樞紐：「當在亞洲和我們的國家，對綠色金融需求增加的背景下，香港很有條件成為區內綠色企業和綠色項目首選的投融資平台。」他續指，「自2015年起在香港安排和發行的綠色債務持續增長。去年在香港安排和發行的綠色債券和貸款總額達120億美元，截至去年年底累計的金額大概是380億美元。傳統綠色債券以外全球首批房地產行業綠色可換債券、全亞洲首批綠色零售存款證、全球首批粵港澳大灣區主題綠色債券、首批內地市政府在境外發行的綠色債券等也在香港發行，令我們的綠色金融產品更多樣化。」

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