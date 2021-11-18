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哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年

環球社會熱點 09:05 2021/11/18

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哈利波特一眾演員陪伴不少人成長，串流影音服務HBO Max宣布，為慶祝哈利波特電影上映20周年，哈利波特一眾演員時隔10年後再次相聚，拍攝特備節目慶祝電影上映20周年。據悉，哈利波特電影中3個主角「哈利」、「榮恩」及「妙麗」等都有份參與拍攝。

HBO Max釋出預告片

周二（16日）適逢哈利波特電影在美國上映20周年，HBO Max表示，推出特備節目《重返霍格華茲》（Return to Hogwarts）以作慶祝，節目明年1月1日上映。

「哈利」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson），將與美國電影製作人Chris Columbus，共同討論電影內容。

確認出現演員

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HBO Max發布一段52秒的預告片，承諾有「傳奇演員陣容」（the legendary cast）重回「魔法開始的地方」（to where the magic started）。HBO Max表示，節目將邀請粉絲以第一身角度加入這場神奇之旅。

東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園 【下一頁】

據悉，參加演員陣容有份飾演多個令人印象深刻的角色。包括食死人「貝拉雷斯壯」演員Helena Carter、混血巨人「海格」演員Robbie Coltrane、「佛地魔」演員Ralph Fiennes、「馬份」演員 Tom Felton、馬份父親、食死人「魯休斯」演員傑森艾塞克（Jason Isaacs）、「金妮」演員Bonnie Wright和「奈威」演員Matthew Lewis皆會現身。

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責任編輯：李俊儀

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