【身體健康】研究指每天喝大杯裝咖啡 中風風險可降8%

據台灣雙和醫院神經內科研究團隊的研究顯示，每天喝一杯450至600毫升咖啡，即約大杯裝咖啡分量，中風機率可降8%，且其對缺血性中風的保護效力會比出血性中風來得顯著。另外，飲用咖啡還可降低糖尿病、肥胖等風險。

雙和醫院神經內科主任陳龍及其研究團隊，集130篇國際文獻，並篩選出7篇研究作綜合分析，研究團隊針對240萬名沒有中風史的受試者，長期追蹤其平常喝咖啡的習慣，並分析他們中風機率，再與沒有喝咖啡習慣者交叉比對中風情形。結果顯示，每天喝一杯450至600毫升咖啡，中風機率可降低8%，該研究成果日前已發表於國際知名醫療期刊《BMC Neurology》。

至於研究中受試者喝的咖啡種類，資料分析結果顯示，絕大多數為黑咖啡。若飲用大量加糖、奶的咖啡，可能無法呈現此研究的成果。雖國際間的相關研究對咖啡預防中風的效果說法不一，因此才就咖啡進行統合分析。他提醒，喝咖啡雖可初步預防中風，但不能當作藥物或保養品來使用。

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責任編輯：龍紀瑩