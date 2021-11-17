  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (三) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【身體健康】研究指每天喝大杯裝咖啡 中風風險可降8%

理財智慧 18:16 2021/11/17

分享：

據台灣雙和醫院神經內科研究團隊的研究顯示，每天喝一杯450至600毫升咖啡，即約大杯裝咖啡分量，中風機率可降8%，且其對缺血性中風的保護效力會比出血性中風來得顯著。另外，飲用咖啡還可降低糖尿病、肥胖等風險。

雙和醫院神經內科主任陳龍及其研究團隊，集130篇國際文獻，並篩選出7篇研究作綜合分析，研究團隊針對240萬名沒有中風史的受試者，長期追蹤其平常喝咖啡的習慣，並分析他們中風機率，再與沒有喝咖啡習慣者交叉比對中風情形。結果顯示，每天喝一杯450至600毫升咖啡，中風機率可降低8%，該研究成果日前已發表於國際知名醫療期刊《BMC Neurology》。

至於研究中受試者喝的咖啡種類，資料分析結果顯示，絕大多數為黑咖啡。若飲用大量加糖、奶的咖啡，可能無法呈現此研究的成果。雖國際間的相關研究對咖啡預防中風的效果說法不一，因此才就咖啡進行統合分析。他提醒，喝咖啡雖可初步預防中風，但不能當作藥物或保養品來使用。

【兼職推介】Adecco請拍賣會助理 時薪60元 拍賣會前協助佈置及擺放展品 【下一頁

入職條件：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

主要職責：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

肥胖 經濟 咖啡 中風 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈
【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款