【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級

花旗發表報告，指金山軟件 （03888） 第三季業績勝預期，收入按年升8%至15.1億元人民幣及經調整盈利6.1億元人民幣均較預期佳，其中，經調整盈利原來市場預期虧損1,000萬元人民幣，大幅勝市場預期。

該行指，雖然公司旗下遊戲延遲推出，但公司第三季遊戲收入按季仍升2%，主要受惠於《劍俠情緣網路版三》及2D電腦遊戲的表現，而公司旗下辦公室軟件WPS的表現亦維持理想。

該行維持金山軟件「買入」評級，目標價由63元降至61元。

同場加映 【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機