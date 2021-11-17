【Tesla對手】電動車股受捧　一文看後起之秀Rivian、Lucid賣點

Tesla（美：TSLA）股價突破1000美元後，其他電動車股也受追捧。Rivian（美：RIVN）上市僅一周市值迅速超越了通用汽車（美：GM），現已接近福特汽車（美：F）的兩倍。另外，Lucid（美：LCID）周二市值也超過了福特。到底兩位後起之秀有甚麼賣點？

Rivian上周二（9日）才掛牌，登陸公開市場。Rivian IPO集資近120億美元，是美國今年規模最大的IPO，也是美國歷來第六大IPO。Rivian 的IPO定價為每股78美元，上市首日已升約3成；至周二（16日）收市，股價已累升1.2倍。

主打皮卡車

Rivian最大的賣點是其主打皮卡車（又稱農夫車），這是美國最受歡迎的車型之一，而Rivian亦是首家推出電動皮卡車的汽車製造商。美國消費者偏受SUV及皮卡車，在2021年最受歡迎25款暢銷車型中，25款是SUV及皮卡車，而Rivian可謂正中市場需要。

2018年11月，Rivian 在洛杉磯車展上發布了兩款原型車：R1S 和R1T，前者是一款7座電動SUV，入門價70,000美元，後者是一款電動皮卡，入門價67,500美元，公司當時已受到市場關注。 Rivian的投資者陣容也相當強大，亞馬遜（美：AMZN）是公司的大股東，而福特亦是公司的主要股東之一。

Rivian R1T皮卡車已從今年9月起陸續交車，Rivian R1S SUV則預計下月開始交付。

Lucid 行政總裁為昔日Tesla 大將

至於Lucid，股價的表現亦絶不遜色。Lucid 於7月底透過特殊項目公司（SPAC）上市，至周二收市，公司股價累升逾1.2倍。Lucid Motors的行政總裁Peter Rawlinson曾經是Tesla 副總裁兼首席工程師。

Lucid主打高端市場，被譽為電動汽車領域的「法拉利」（Ferrari），公司首批Air Dream Edition高階版電動車剛剛開始交付 ，價格約16.9萬美元。Lucid9月在其位於亞利桑那州的廠房開始生產﹐預計明年將生產2萬部Lucid Air電動車，產生超過22億美元收入。

Lucid 周一（15日）表示，預訂訂單持續增加，第三季電動車預訂量達 1.3 萬輛，價值約 13 億美元，目前預訂量已超過 1.7 萬輛。受消息刺激，公司周二股價飈逾兩成。

另外，Lucid亦計劃效法Tesla，在美國以外的地區建立工廠，計劃在2025年左右，在中東和中國開設工廠。

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