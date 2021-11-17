【雷蛇 1337】 傳4蚊私有化 雷蛇澄清潛在交易尚未確定

雷蛇（01337）昨晚（16日）發公告，指注意到公司股份價格和成交量近期有所上升，並傳出將以每股4元作價進行私有化，雷蛇澄清無法肯定潛在交易條款達成共識及要約價格。股價今日（17日）一度跌逾7%，低見2.6元，收報2.78元，跌1.4%，成交額3.4億元。

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雷蛇澄清，主席陳民亮、非執行董事Lim Kaling與金融投資者無法肯定該洽談最終會導致各方就潛在交易的條款達成共識，潛在要約價格尚未確定，二人亦尚未決定是否進行潛在交易，而且並未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。公司確認並不知悉任何導致股份價格和成交量上升的原因。

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記者：郭秀慧