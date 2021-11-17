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【大行點睇】受惠車載鏡頭業務 中信証券維持看好舜宇光學

股樓投資 18:25 2021/11/17

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中信証券發表報告，指短期內安卓手機需求仍然受壓，指手機鏡頭市場正在變化，或導致部分產品銷售價格波動，該行指中長期來看，光學市場需求仍佳。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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該行補充指，中長期光學規格持續提高，舜宇光學 （02382） 自動化水平及工藝效率提高將帶動毛利率上升，看好公司手機鏡頭業務發展，同時該行指車載鏡頭業務回暖，10月出貨量按月回升3.8%，認為公司將持續受惠於車載鏡頭規格升級。該行看好公司的定位，預計高端客戶份額提高有助產品結構升級。

 

該行給予舜字光學「買入」評級，目標價255元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

銷售 目標價 舜宇光學科技（02382） 經濟 買入

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