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【GOOG】Google CEO談下個萬億市值：來自兩個領域

股市 18:23 2021/11/17

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【GOOG】Google CEO談下個萬億市值：來自兩個領域

Google母企Alphabet（美：GOOG）市值本月曾跨越2萬億美元。Google行政總裁Sundar Pichai接受外媒訪問時，認為下一個萬億的價值，將來自搜索和人工智能。

被問及下一個萬億在哪裡時，Pinchai提及公司核心服務，預計消費者將通過語音和「多模式體驗」向計算機提出更多問題，「能夠適應這一切及發展搜索，將繼續成為最大機遇」。

Pinchai於2015年接手Google，推動Google深入雲計算和人工智能領域，但也面臨更多監管審查。Pinchai在訪問中，提到谷歌雲、Youtube視頻服務及其應用商店這些關鍵增長業務，指人工智能投資是這幾項業務的「基礎」。

他預計，更多Google產品將首先在亞洲開發和測試，然後推廣到全球，但不是在中國。但他不認同其他來自矽谷的高管對中國科技進步的悲觀看法，稱Google在人工智能和量子計算方面，與中國公司「並駕齊驅」，又認為中美在氣候變化和人工智能安全等領域有合作空間。

對於加密貨幣，Pinchai稱不擁有任何加密貨幣，但感嘆希望擁有（I wish I did）。

相關文章：【美股展望】高盛料標指明年仍創新高、目標5100點　但回報將略低於平均水平

【業績】Google母公司Alphabet季度收入勝預期

編輯：區嘉俊

美股 Alphabet AR YouTube Alphabet（美：GOOG）

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