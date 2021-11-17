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【內房危機】恒大3333被建材公司追討2億欠款　已獲法庭受理

股市 18:56 2021/11/17

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【內房危機】恒大被建材公司追討2.38億欠款 糾紛已獲法庭受理

恒大  （03333）  問題持續，有建材公司指仍未收到恒大付款，已向當地法院申訴索賠。上海全築（滬：603030）發公告指，公司與恒大及其相關成員企業已完工的施工合同糾紛，已獲法庭受理，但尚未開庭，將向恒大追討支付工程價款共計2.4億元（人民幣；下同）及逾期付款利息，並要求恒大承擔案件全部訴訟費用。

上海全築表示，對於與恒大有關的已完工工程，公司正以訴訟等強制性方式，已向各地法院提交相關訴訟材料並陸續採取相應的財產保全措施。而對於與恒大有關的在建工程，公司優先與各在建項目所在地政府溝通，積極開展復工談判，在「保交樓」政策下，大部分項目所在地政府正積極協調在建項目复工，並建立監管賬戶保證資金支付。

另外，上海全築表示，目前公司已有部分項目恢復施工，另有部分項目正在協調復工相關事宜，只有對於協調未果的在建工程，公司才會採取訴訟、保全等強制性手段追償工程欠款，以保障公司的合法權益。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：曾樂詩

港股 中國恒大（03333） 建材

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